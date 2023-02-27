Мир 27 февраля 2023, 04:46 «Неудобную правду» для Зеленского раскрыли в Германии Focus: Украина продолжает терять поддержку западного общества YouTube

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Слова западных политиков о поддержке Украины создают «дымовую завесу», чтобы спрятать неудобную правду — Украине и ее президенту Владимиру Зеленскому «становится одиноко». Такой вывод сделал обозреватель немецкого издания Focus Габор Штайнгарт.

По его мнению, утверждение, что слова могут изменить мир не всегда уместно, часто они создают «дымовую завесу», из-за которой сложно разглядеть истинные взаимоотношения политиков.

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«Потому что неудобная правда такова: Украине и ее президенту становится одиноко», — утверждает Штайнгарт.

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Заверения западных политиков о поддержке Украины наталкиваются на «огромные территории», населенные теми, кто бойкотирует санкции, пацифистами и противниками Украины. Есть государства, которые продолжают торговлю с Россией, в том числе и подсанкционными товарами — Польша покупает нефть, Европа экспортирует газ, в Германию завозят товары, находящиеся под санкциями, отметил обозреватель.

Все больше людей поддерживают пацифистское движение, они призывают к мирному разрешению конфликта на Украине. Однако самыми опасными для Зеленского являются политики, которые открыто выступают против поставок Киеву вооружений.

«Вывод: общественная поддержка Украины ослабевает», — подытожил Штайнгарт.