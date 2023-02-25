Мир 25 февраля 2023, 20:36 Активисты с флагами России вышли на акцию протеста в Берлине Митинг против поставок оружия на Украину собрал 25 тысяч человек в Берлине Ansgar Scheffold / Unsplash

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В столице Германии начался многотысячный митинг против поставок оружия на Украину и эскалации конфликта, сообщил ТАСС. У Бранденбургских ворот собрались около 25 тысяч человек. Несмотря на предупреждения местных властей, многие активисты пришли с российскими флагами.

Демонстранты выступили в поддержку усилий, направленных на достижение мира на Украине. Митингующие призвали правительство ФРГ остановить поставки вооружений для нужд ВСУ. Люди напомнили, что немецкое оружие вновь «убивает русских и украинцев». Часть пришедших высказались за отмену антироссийских санкций.

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Организовали акцию депутат бундестага Сара Вагенкнехт и журналистка Алиса Шварцер. Перед собравшимися выступил немецкий военный Эрих Вад. Он заявил, что для мира нужна Россия, после чего толпа скандировала слово «дружба».

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Ранее в Мадриде состоялась манифестация против политики НАТО в отношении России. Митингующие заявили о необходимости выхода Испании из состава альянса, а также призвали прекратить поставки оружия на Украину.