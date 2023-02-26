Мир 26 февраля 2023, 18:21 Украинские активисты сбросили цветы с подбитого российского танка в Берлине Украинцы поругались с жителями Берлина из-за цветов на подбитом российском танке РИА «Новости»

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Возле установленного в Берлине подбитого российского танка произошел конфликт, сообщил РЕН ТВ. Украинские активисты сбросили с боевой машины цветы, которые в поддержку мирного решения кризиса принесли местные жители. Между сторонами случилась перепалка.

Подбитый танк остается в центре внимания. Активисты решили сбросить с машины все принесенные немцами цветы. Жители Берлина продолжили приносить розы, на что украинские переселенцы отреагировали агрессивно и вступили в словесную перепалку, а потом начали бросаться букетами.

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«Россию не победить — одно знаю. Во всем Америка виновата, это мое личное мнение», — рассказал один из очевидцев происходящего.

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Танк установили рядом с посольством России в Берлине украинские активисты. Эта провокация не нашла поддержки среди местного населения, заявили в российском диппредставительстве. Там напомнили, что жители ФРГ выступили за мирное урегулирование конфликта на Украине.

Один из участников митинга заявил, что в Германии не воспринимают как врагов ни Украину, ни Россию. Акцией с цветами люди решили призвать стороны начать переговоры.