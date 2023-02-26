Мир 26 февраля 2023, 01:21 «Пошло не по плану». Жители Берлина сорвали акцию националистов в поддержку Украины Немцы превратили акцию в поддержку Украины в мирный протест и завалили цветами танк ВС РФ РИА «Новости»

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Акция проукраинских сил в центре Берлина в поддержку ВСУ обернулась мирным митингом. Немцы завалили цветами подбитый ржавый танк, якобы принадлежавший российской армии. Кадры с лозунгами против поставок вооружения Украине опубликовали очевидцы в Twitter.

Организаторы перформанса установили в центре германской столицы подбитый танк Т-72, направив его дуло в сторону российского посольства в Берлине. По мнению украинского посла, это должно символизировать «важность победы Украины в конфликте с Россией».

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Однако что-то пошло «не так» — немцы выступили с критикой военной поддержки Украины и завалили российский танк цветами.

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«Мы украсили танк двумя тысячами роз, чтобы наше правительство наконец начало мирные переговоры. <…>. Мы не враги. Мы не против Украины или России. Мы друзья, мы тридцать лет выстраивали эти связи», — сказал один из участников мирного митинга.

Изначально на танке установили украинский флаг, потом кто-то из протестующих заменил его на российский триколор. Позже полицейские сняли флаг России.

В Берлине в субботу прошел массовый митинг против поставок оружия на Украину. У Бранденбургских ворот собрались около 25 тысяч человек, многие активисты пришли с российскими флагами. Часть пришедших высказались за отмену антироссийских санкций.