Мир 02 февраля 2024, 12:57 Макрон назвал утвержденный пакет помощи Украине сигналом для России Макрон: Россия не сможет рассчитывать на усталость ЕС от помощи Украине Aurelien Morissard / Global Look Press

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Утвержденный на саммите Евросоюза трехлетний пакет помощи Украине на сумму в 50 миллиардов долларов стал четким сигналом России, что страны блока не прекратят свою поддержку. С таким заявлением в интервью газете Le Figaro выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

Он подчеркнул, что Евросоюз с самого начала боевых действий стал единой силой, которая пришла на помощь Украине и так продолжится в будущем.

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«Наш посыл ясен: Россия не сможет рассчитывать на какую-либо усталость европейцев в поддержке Украины», — заявил Макрон.

Новый пакет военной помощи лидеры стран утвердили на саммите в Брюсселе, который прошел в минувший четверг, 1 февраля. До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан несколько раз накладывал вето на выделение средств.

Газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что еще до начала саммита главу правительства Венгрии пригласили на закрытую беседу в ограниченном составе.

Во встрече приняли участие президент Европейского совета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

О содержании самой встречи ничего неизвестно, но источники подчеркнули, что «Орбана привели в чувство».

В резолюции по итогам саммита говорится, что Украина получит средства в течение трех лет из фонда Евросовета при условии поддержки демократических механизмов, которые включают в себя уважение прав национальных меньшинств. Это был главный аргумент Орбана для блокировки пакета, который заявлял об ограничении возможностей венгерской диаспоры в Закарпатье.