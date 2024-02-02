Мир 02 февраля 2024, 15:17 Расклад сил при затягивании конфликта не изменится в сторону Украины — Орбан Премьер-министр Венгрии Орбан: в конфликте на Украине время на стороне России Zhao Dingzhe / Global Look Press

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Евросоюз в конфликте на Украине напрасно сделал ставку на время. Оно сыграет в пользу России, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Я думаю, что все наоборот. Думаю, что время на стороне россиян, и чем дольше продлится конфликт, тем больше людей погибнут, и баланс сил не изменится в пользу Украины», — сказал он.

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Венгрия, по словам Орбана, выступила за дипломатическое урегулирование и отказалась отправлять Украине оружие. Страна хотела бы, по его словам, чтобы Евросоюз спонсировал мир, а не продолжение боевых действий.

Венгерский премьер заявил, что одобренные Евросоюзом 50 миллиардов евро для Украины выделят не на вооружения, а на функционирование государства — пенсии, зарплаты, работу больниц. Орбан отметил, что украинская экономика рухнула. Без европейского и американского финансирования, по словам политика, придется «закрыть лавку».

Решение выделить Украине новый пакет макрофинансовой помощи приняли на саммите в Брюсселе. Евросоюз пообещал Венгрии, которая сняла вето, проконтролировать использование этих денег.