Эксклюзив 28 января 2024, 19:50 Грязные делишки США. Кому выгодны вбросы про войну России с Европой Корреспондент «360» Шестаков: США готовят европейцев к «войне» с Россией Телеканал «360»

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Европейские чиновники внезапно заговорили о необходимости готовиться к войне с Россией. Многие даже назвали конкретные сроки начала возможного конфликта. Кому выгодны подобные вбросы — рассказал в авторской колонке корреспондент «360» Антон Шестаков.

Далее — его прямая речь.

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Чиновников в Европе как прорвало

Европа готовится к войне с Россией? Так, во всяком случае, заявляют некоторые европейские лидеры. Любопытно, что заговорили об этом практически одновременно, и называются даже конкретные сроки начала вооруженного конфликта. Что это? Заговор или реальная опасность?

Первой ласточкой оказался начальник штаба бельгийской армии адмирал Мишель Хофман, который заявил, что Бельгия перешла на военную экономику и что тон президента [Владимира] Путина продолжает оставаться угрожающим, поэтому его стране якобы необходимо готовиться к нападению России. После подобного откровенного бреда европейских чиновников как прорвало.

Следом командующий армией Нидерландов генерал-лейтенант Мартин Вейнен заявил, что Нидерланды должны быть готовы к войне с Россией. Затем министр обороны Германии Борис Писториус высказался о том, что агрессия России к одной из стран НАТО возможна через пять-восемь лет.

Даже, казалось бы, нейтральные шведы и те начали поддакивать. Так, главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден и министр гражданской обороны Карл-Оскар Булин призвали граждан Швеции подготовиться к тому, что в стране может начаться война с Россией.

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Разумеется, не остались в стороне и англосаксы. Глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс предположил, что королевству и его союзникам следует готовиться к глобальной войне с Российской Федерацией, Китаем, Ираном и Северной Кореей, которая может начаться через пять лет.

А британская газета The Daily Telegraph нашла новые указания на то, что США намерены впервые за 15 лет разместить свое ядерное оружие на территории Великобритании.

Грязные делишки США

Очевидно, что все эти заявления будто бы списаны друг с друга. При этом особенно смешно — ни в одном из них не содержится объяснения, зачем России нужно нападать на европейские страны.

И вывод здесь может быть только один — это спланированная Вашингтоном информационная кампания, которая преследует цель планомерно готовить общественное мнение Европы к тому, что война с Россией якобы неизбежна.

При этом США в ней принимать участия не будут. Да и сами боевые действия будут проходить не на территории США, а на землях Европы. Американцы, как и всегда это было, творят свои грязные делишки чужими руками.

Но почему все это происходит именно сейчас? Да потому что Вашингтон и страны НАТО прекрасно понимают свое поражение на Украине, но при этом западные элиты не готовы смириться с этим поражением.