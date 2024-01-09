Мир 09 января 2024, 19:30 Протесты и дыра в ядерном щите. Какие проблемы начало 2024 года принесло Западу Политолог Кошкин: Украину ждет негативный сценарий из-за протестов в ФРГ В Германии началась беспрецедентная акция протеста работников сельского хозяйства / IMAGO / BEAUTIFUL SPORTS/Buriakov / Global Look Press

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Главные спонсоры Украины столкнулись со множеством проблем за девять дней нового года. Германию захлестнули протесты, из-за чего опустели полки магазинов. В США выявили серьезную прореху в обороне и едва спасли правительство от шатдауна, а Япония разбирается с последствиями землетрясений и утечки на АЭС. Внутренние неприятности партнеров сулят Киеву крайне непростой год.

Ядерный щит Америки истончился

Группа военных обозревателей Defense Writers Group проспонсировала заседание, на котором присутствовал глава стратегического командования американских ВС Чарльз Ричард. Он признался, что ракеты Minuteman III, полвека составляющие часть ядерной триады США, безнадежно устарели, сообщило издание Military.com. Проблема в том, что модернизировать их уже нельзя: знающих специалистов нет в живых, а технологии не воспроизвести.

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«Мы вообще не можем этого сделать. Эта штука настолько старая, что чертежей уже больше не существует», — заявил Ричард.

Депутат Госдумы Олег Матвейчев отметил в публикации на Livejournal, что теперь утверждения о дефиците кадров и деградации технологий в Штатах сложно назвать враньем. Разваливающуюся сферу промышленности отлично иллюстрирует недавний пожар в Нью-Джерси, где горели сразу несколько заводов.

США снова не согласовали помощь Украине

Перспектива остановить работу из-за нехватки финансирования маячит перед правительством США несколько месяцев. Она возникла из-за того, что Демократическая и Республиканская партии не могут согласовать бюджет на год. Первые хотят, чтобы туда заложили деньги на военную помощь Украине, а вторые — на борьбу с нелегальными мигрантами и стену на границе с Мексикой.

Конгресс США 8 января согласовал финансирование федерального правительства на 2024 год, чтобы не столкнуться с шатдауном. Но средств на помощь ВСУ в соглашении не предусмотрели.

Объем бюджета составил более полутора миллиардов долларов: 886 миллиардов направят на оборону, еще 704 миллиарда — на другие цели. Вопрос с мигрантами и поддержкой Украины хотят закрыть отдельным соглашением, но переговоры все еще тянутся.

«Спикер нижней палаты конгресса Майк Джонсон требует от администрации Байдена „вменяемый план продолжения конфликта на Украине“. Смешной, как могут невменяшки с деменцией что-то вменяемое издать?!» — написал Матвейчев.

Yuri Gripas — Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Последствия землетрясений в Японии

С начала января Япония пережила серию землетрясений разной мощности. Во время одного из них разорвались трубопроводы двух трансформаторов на АЭС «Сика». На станции произошла утечка масла для изоляции и охлаждения энергоблоков, из-за чего система повредилась.

Всего 13 лет назад землетрясение привело к страшной трагедии в Японии: тогда расплавились три ядерных реактора АЭС «Фукусима», погибли 20 тысяч человек. Власти страны уверяют, что в этот раз ничего страшного не случилось, но в 2011 году тревожные заявления тоже прозвучали не сразу.

Изначально компания Hokuriku Electric Power Company, которая отвечает за работу АЭС «Сика», сообщила, что из второго энергоблока вытекло три с половиной тысячи литров масла, но к 5 января утечка составила уже 10 тысяч литров. Большую часть быстро собрали, тем не менее предприятие предупредило, что восстановить инфраструктуру станции пока возможности нет.

Беспрецедентные забастовки и пустые полки магазинов в Германии

Масштабная забастовка фермеров в Германии серьезно повлияла на экономику страны. Аграрии хотят, чтобы правительство пересмотрело планы по урезанию сельскохозяйственных субсидий.

Из-за протестов прервал работу автоконцерн Volkswagen. Чтобы выразить свою позицию, фермеры перекрывают дороги тракторами по всей стране. Например, 8 января они пригнали машины к Бранденбургским воротам в центре Берлина: колонны растянулись на несколько километров.

Забастовка привела к задержке поставок продуктов. В торговой ассоциации Берлин-Брандербург выразили опасения, что магазины скоро опустеют. Тревожный прогноз сбылся очень быстро: уже 9 января по интернету разлетелись видео из немецких супермаркетов с пустыми полками.

Волнения в Германии только набирают обороты. Профсоюз машинистов тоже объявил забастовку: их не устраивают низкие зарплаты, сообщило издание T-online. С 9 января в стране перестанут ходить товарные поезда, что тоже крайне негативно скажется на экономике.

Научный руководитель Российско-германского общества Александр Рар в разговоре с «Известиями» предположил, что забастовки еще не достигли пика — мощнейший эффект правительство ФРГ ощутит через пару недель. Если к ним присоединятся работники других отраслей, как это было с протестом «желтых жилетов» во Франции, то Германия окажется в серьезном кризисе.

Alexander Pohl / Keystone Press Agency / Global Look Press

Субсидии на сельское хозяйство подошли к концу, а зарплаты перестали устраивать работников многих важных отраслей, Германия отправляет колоссальные суммы на поддержку Украины. По сути, эта страна — главный ее спонсор, заявил председатель Совбеза России Дмитрий Медведев. По его мнению, если правительство ФРГ продолжит в том же духе, очень скоро в Берлине состоится свой Майдан.

Спонсорам не до поддержки: что теперь ждет Украину

Правительство Украины, которое так и не дождалось денег от Запада, приняло бюджет с рекордными расходами на армию. Дефицит достиг таких значений, что покрыть его самостоятельно вряд ли удастся, — речь идет о 43 миллиардах долларов. ЕС и США не согласовали пакет помощи, а без обещанных 50 миллиардов долларов правительству Владимира Зеленского не осилить траты.

Против финансовой поддержки Киева выступает Будапешт. Поэтому Еврокомиссия рассматривает вариант экстренного финансирования в обход бюджета ЕС, но включить в него 50 миллиардов не выйдет. Есть риск, что в 2024 году Украина окажется на грани выживания, заявила вице-премьер Ольга Стефаштина.

President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Global Look Press

Проблемы, с которыми столкнулись США, Германия и Япония в наступившем году, уже негативно отражаются на Украине. Они влияют и на моральное состояние политического руководства страны, обратил внимание военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

«Все агентства и аналитики отмечают подавленное состояние Зеленского, отсутствие оптимизма у его команды и, откровенно скажем, подавленное состояние в обществе в связи с постоянной мобилизацией. Все это лежит на платформе того, что денег нет и в ближайшее время не предвидится», — объяснил политолог в разговоре с «360».

Сейчас Киеву приходится использовать последние доступные резервы. Правительство берет средства из карманов граждан, преумножая налоги.

Сложившаяся ситуация характеризуется тем, что снижается боевая активность, российская армия везде ведет активные тактические продвижения. Наши удары достигают успехов, которые уже сегодня бьют не только по критической инфраструктуре, но и по инфраструктуре промышленных предприятий оборонного комплекса, а они в значительной степени и обеспечивают боевую готовность ВСУ. Андрей Кошкин

Все эти факторы снижают военный и общественный потенциал Украины для дальнейшего участия в конфликте. Если спонсоры Зеленского так и не предоставят новые транши, то страну ждут очень негативные прогнозы на 2024 год. Такого мнения придерживаются эксперты и аналитики по всему миру, заключил Андрей Кошкин.