Мир 01 апреля 2024, 11:33 Турецкий выбор. Эрдогану придется готовить преемника? Политолог Фельдман: к 2028 году Эрдогану нужно будет искать преемника Global Look Press

Читать 360tv в

Турецкая оппозиция укрепила свои позиции на муниципальных выборах и обошла правящую Партию справедливости и развития. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган признал поражение, назвав итоги голосования «поворотным моментом». Какое будущее теперь его ждет, выяснял «360».

Итоги муниципальных выборов в Турции

Впервые за 20 лет на муниципальных выборах в Турции победила оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП): ее результат составил 37,4% после подсчета 93% протоколов. НРП возглавляет 49-летний Озгюр Озель, который в ноябре 2023 года сменил предыдущего лидера Кемаля Кылычдароглу.

Реклама

Реджеп Тайип Эрдоган признал поражение своей Партии развития и справедливости. Президент заявил, что политики проведут анализ итогов голосования, чтобы выяснить, какие упущения на местах не позволили одержать победу. Теперь под контролем оппозиции будут не только Стамбул, Анкара и Анталья, но и такие промышленные центры, как Бурса и Текирдаг.

Выборы проходили довольно эмоционально и не обошлись без происшествий. На юго-востоке в провинции Диярбакыр словесная перепалка избирателей перешла в драку с палками, метанием камней и стрельбой. В результате один человек погиб, еще 11 пострадали.

Председатель комиссии по выборам показывает избирательный бюллетень, март 2024 года. Фото: Bilal Seckin / Global Look Press

Что ждет Эрдогана после проигрыша

Победа турецкой оппозиции на муниципальных выборах неудивительна. У нее всегда были сильные позиции в крупных городах, где проживают обеспеченные представители среднего класса, отметил в разговоре с «360» кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

Народно-республиканская партия выступает за евроинтеграцию и светский путь развития страны. Кроме того, на результаты голосования повлияли последствия разрушительных землетрясений и продолжающаяся девальвация лиры. Павел Фельдман

Однако результат оппозиции на муниципальных выборах не скажется на общем курсе страны в ближайшие годы. Политолог напомнил, что противники Эрдогана довольно долго руководят Измиром, Стамбулом и Анкарой, но это не влияет на внешнюю политику.

«Действующий президент Турции уверенно победил на выборах в мае 2023 года. Возглавляемый им Народный альянс занимает более половины мест в парламенте страны. Следовательно, на ближайшие четыре года Эрдогану хватит легитимности и влияния для реализации своей национально-консервативной политики», — заявил Фельдман.

Global Look Press

Он уточнил, что Эрдоган продолжит маневрировать между глобальным Югом и коллективным Западом, извлекая максимальную выгоду для себя. Тем не менее успехи оппозиции говорят о том, что ее потенциальный кандидат будет иметь неплохие шансы на президентских выборах в 2028 года.

«Эрдогану скоро нужно будет задуматься о кандидатуре преемника. Неслучайно издание The Wall Street Journal пару дней назад сообщило о том, что на эту роль выбран Сельчук Байрактар — председатель совета директоров знаменитой компании, производящей дроны», — напомнил Фельдман.

Сельчук Байрактар — не только совладелец и технический директор Baykar Makina, но и муж Сумейе Эрдоган, младшей дочери турецкого президента. Инженер — лауреат украинского ордена «За заслуги» III степени «за поддержку суверенитета и территориальной целостности, а также популяризацию Украины в мире».