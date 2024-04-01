01 апреля 2024, 01:44
Эрдоган признал поражение правящей партии на выборах
Эрдоган: правящая партия не смогла достичь нужных результатов на выборах
Правящая Партия справедливости и развития не достигла желаемых результатов на прошедших муниципальных выборах. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его процитировал гостелеканал TRT Haber.
«К сожалению, после победы на выборах в мае 2023 года, на муниципальных выборах мы не смогли прийти к желаемым результатам», — сказал он.
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В ходе первого выступления после голосования в Анкаре Эрдоган отметил, что правящая партия проведет анализ итогов выборов, которые показали упущения на местах.
В Турции в воскресенье, 31 марта, состоялись выборы в местные органы самоуправления. Оппозиционная Народно-республиканская партия Турции впервые за 20 лет обошла правящую Партию справедливости и развития. Такие результаты получили после подсчета почти 90% голосов.
Ранее стало известно о гибели двух человек в ходе конфликтов, которые произошли на муниципальных выборах в Турции.
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