Мир 07 февраля 2024, 15:27 «Байрактары» будут делать под Киевом. Как Турция дружит с Россией, но вооружает Украину Военный эксперт Кошкин: завод «Байрактаров» под Киевом станет целью для ВС РФ БПЛА Baykar на выставке SAHA EXPO в Стамбуле. Фото: Ahmed Deeb / Global Look Press

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Турки собираются построить на Украине завод дронов. Однако сколько он просуществует и смогут ли вообще завершить строительство — неясно, ведь подобный объект будет законной целью для российской армии. Так что зятю президента Турции грозят убытки на 100 миллионов долларов США.

Завод «Байрактаров» на Украине

Генеральный директор турецкой компании по производству беспилотных летательных аппаратов Baykar Халук Байрактар на Всемирной оборонной выставке в Эр-Рияде заявил о строительстве своего завода БПЛА на Украине.

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Предприятие возведут под Киевом за 12 месяцев. Там будут работать примерно 500 человек и выпускать по 120 беспилотников в год. Какая именно модель будет запущена в производство — ударный оперативно-тактический средневысотный TB2 или средневысотный и долговременный TB3, — в компании еще не решили.

Сами украинские военные еще с октября прошлого года просили турков передать им беспилотниками Bayraktar Akinci с интеллектуальной системой наведения HGK-82 или наладить их производство на Украине. А вот дроны TB2 назвали бесполезными во время активных боевых действий.

Украинские военнослужащие у беспилотника Bayraktar TB2 во время учений Sea Breeze, 2021 год. Фото: Yulii Zozulia / Global Look Press

Большой военный завод станет целью для армии России

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в разговоре с «360» усомнился, что турки отважатся создать на Украине большое предприятие. Ведь тогда оно автоматически станет законной целью для российской армии.

Мы разрушаем объекты оборонного характера, где делают вооружение, ремонтируют или модернизируют его, а также — логистические цепочки, по которым перебрасывают технику и боеприпасы. Но Украина сегодня создает малые предприятия на 10-20 человек, которые производит до 10 тысяч дронов в месяц. Андрей Кошкин

Сотня таких мини-заводов выпускает приличное количество беспилотников. Таким образом украинцы пытаются компенсировать нехватку снарядов.

Сегодня реальное соотношение в этом вопросе — один к пяти в пользу российской армии, уточнил эксперт. Вот украинцы и пытаются исправить положение с помощью Турции.

«Я часто слышу „Турция — наш союзник“. Это не так: Турция, как и Венгрия, — член НАТО, противника России. Эти страны действуют ситуативно, решая свои вопросы. Скорая встреча лидеров России и Турции в значительной степени поможет сверить наши действия и учесть взаимные интересы», — допустил Кошкин.

Bayraktar Akıncı на фестивале аэрокосмической промышленности и технологий Турции TEKNOFEST, 2021 год. Фото: Alba Cambeiro / Global Look Press

История компании Baykar

Компанию Baykar создал турецкий инженер и предприниматель Оздемир Байрактар в 1984 году. Именно он дал свою фамилию беспилотникам и разработал самые известные модели дронов — Bayraktar TB2 и Bayraktar Akıncı.

После смерти основателя в октябре 2021 года дело перешло к его сыновьям — старшему Халуку и младшему Сельчуку.

Сельчук Байрактар, будучи, как и отец, дипломированным инженером, стал техническим директором. В мае 2016-го он так эффектно представил беспилотник Bayraktar TB2, что дрон приняли на вооружение турецкой армии, а самого «технаря» — в семью президента Турции в качестве мужа младшей дочери Реджепа Тайипа Эрдогана.

Сельчук Байрактар и Сюмейе Эрдоган, 2023 год. Фото: Depo Photos / Global Look Press

Халук Байрактар ​​не только действующий гендиректор Baykar, но и давний друг Украины.

Еще за два года до СВО украинский президент Владимир Зеленский отметил его «весомый личный вклад в укрепление международного авторитета Украины» и наградил (первого из турок) орденом «За заслуги» ІІІ степени.

Халук Байрактар (держит коробку с орденом) ​​после вручения госнаграды Украины, 25 августа 2020 года / Викимедиа

Вдобавок к ордену компания Baykar получила беспрецедентную пиар-компанию. После начала российской спецоперации их беспилотники называли спасителями Украины, о них пели песни, комики из «95-го квартала» вели шоу «Байрактар News». Новорожденных украинцев называли Байрактарами. И это не шутки.

Правда, когда выяснилось, что дроны не слишком уж эффективны, а главное — что их не будут дарить вечно, восторги поутихли. Даже обещание нового завода не вызвало особой радости: год назад турки тоже говорили, что начнут строительство и инвестируют в него около 100 миллионов долларов США, писал Forbes.