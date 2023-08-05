05 августа 2023, 19:04
Экс-кандидат в президенты Турции выступил на митинге после ДТП
Соперник Эрдогана на выборах Кылычдароглу прибыл на митинг после ДТП с его кортежем
Кортеж лидера турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу попал в ДТП 5 августа. Сейчас политик прибыл на митинг на востоке страны. Соответствующие кадры показали на его странице в Twitter.
Кылычдароглу выступил с речью на митинге в турецкой восточной провинции Эрзинджан. Его состояние оценивается как нормальное, следов каких-либо травм на его лице нет.
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По данным телеканала TGRT Haber, в ДТП попали семь автомобилей, травмы получили четыре человека, среди них два журналиста. Некоторых раненых доставили в учебно-исследовательскую больницу Менгучек Гази. Машины, в которой ехал Кылычдароглу, не было среди попавших в аварию.
Ранее стало известно, что сопернику действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах Кемалю Кылычдароглу грозит 110 лет тюрьмы по 28 искам. Также ему могут запретить заниматься политической деятельностью.
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