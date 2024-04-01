Мир 01 апреля 2024, 08:39 Оппозиция впервые за 20 лет победила на муниципальных выборах в Турции TRT: в Турции на муниципальных выборах оппозиция обошла правящую партию Murat Kocabas/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Турецкая оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) впервые за последние 20 лет одержала победу над правящей Партией справедливости и развития (ПСР) на муниципальных выборах в стране. Об этом сообщил телеканал TRT.

По неофициальным предварительным данным, оппозиция обошла партию президента Реджепа Тайипа Эрдогана, получив 37,3% голосов в борьбе за посты мэров ключевых городов. По информации телеканала, за ПСР проголосовали порядка 35,7% избирателей.

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Правящая партия предварительно победила в 11 метрополиях и 12 центрах провинций, но не смогла вернуть себе Анкару, Стамбул, Анталью и Измир. По данным телеканала, в кресле градоначальника турецкой столицы останется Мансур Яваш.

Ранее президент Турции подтвердил, что ПСР не смогла добиться желаемого результата на прошедших муниципальных выборах. По его словам, правящая партия проанализирует итоги выборов в местные органы самоуправления.