Эксклюзив 11 декабря 2023, 13:00 Транзитный визит. Зачем Зеленский поехал на инаугурацию президента Аргентины Политолог Мезюхо: визит Зеленского в Аргентину стал транзитным туром на Запад

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Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывал сделать из Аргентины новый источник получения оружия. Встреча с новым президентом Хавьером Милеем прошла на ногах, а сама поездка — стала лишь транзитной на пути к западным кураторам. Политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо заявил об этом «360».

Поездка в Аргентину

«Владимир Зеленский сегодня использует любую возможность для пиара. Его визит в Аргентину во многом можно назвать транзитным по дороге к своим западным кураторам. Для эксцентричного Хавьера Милея встреча с Владимиром Зеленским также несет некоторые плюсы, по крайней мере, так, как он их себе представляет», — объяснил специалист.

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Лидер киевского режима, по словам Ивана Мезюхо, увидел в Аргентине потенциальный источник военной помощи. Политолог допустил, что Владимир Зеленский использует в качестве аргумента наличие большой украинской диаспоры.

В принципе, Владимир Зеленский не ограничивается лишь Европой и США в плане выпрашивания финансовой и военной помощи. Он проколачивает все варианты, поэтому я не исключаю того, что в будущем господин Зеленский обратится к президенту Аргентины с просьбой предоставить какое-то вооружение. Иван Мезюхо

Встреча, по мнению политолога, прошла фактически на ногах, без предварительной подготовки и значимых результатов. Владимир Зеленский просто выбрал удачный момент, чтобы установить контакты.

«Президент Украины воспользовался ситуацией, чтобы встретиться с Хавьером Милеем. Конечно, этот визит нельзя назвать специально подготовленным судя по тому, как прошли контакты на уровне глав государств. Можно говорить о том, что это была встреча на ногах», — сказал он.

Разговор с Орбаном

Другим ярким событием инаугурации президента Аргентины стал разговор Владимира Зеленского с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на полях мероприятия.

Относительно контактов с Виктором Орбаном мотивы Владимира Зеленского абсолютно ясны. Он пытается сделать все возможное для того, чтобы переубедить часть национально ориентированных элит Европы в вопросе украинских перспектив по евроинтеграции. Иван Мезюхо

Политолог заявил, что попытки украинского президента склонить Венгрию на свою сторону в вопросе евроинтеграции не увенчаются успехом. Она настроена против вступления страны.

«Виктор Орбан не скрывает своего отношения к вопросу интеграции Украины в Евросоюз. Он в этом смысле настроен достаточно критически. Я сомневаюсь в том, что Владимир Зеленский в состоянии и той ситуации, при которой он мог бы поменять мнение премьера Венгрии на противоположное», — сказал он.

Разговор Владимира Зеленского и Виктора Орбана попал в трансляцию аргентинского сената. Пресс-служба премьер-министра Венгрии объявила, что они обсудили дискуссии в Евросоюзе по поводу членства Украины.