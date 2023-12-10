Мир 10 декабря 2023, 22:55 Зеленский и Орбан пообщались в Аргентине Зеленский поговорил с Орбаном на инаугурации Милея в Аргентине Официальный сайт президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский провел краткую беседу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея. Их разговор показали во время трансляции церемонии, которую вел YouTube-канал аргентинского сената.

На кадрах трансляции церемонии было видно, как политики что-то активно обсуждали. На протяжении всего разговора Зеленский постоянно кивал головой. Официальной информации о теме дискуссии не поступало.

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Зеленский приехал в Аргентину, чтобы лично поздравить Хавьера Милея со вступлением в должность. Украинский лидер выразил уверенность, что между странами сложится двустороннее сотрудничество и аргентинские власти поддержат «формулу мира» в ходе обсуждения в ООН.

Ранее Венгрия отказалась принимать участие во внутриполитических разборках Украины из-за ее неготовности к присоединению к Евросоюзу.