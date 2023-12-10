Мир 10 декабря 2023, 18:19 Хавьер Милей стал президентом Аргентины Хавьер Милей официально вступил в должность президента Аргентины

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Хавьер Милей официально вступил в должность президента Аргентины. Он принес присягу перед парламентариями. Трансляцию инаугурации вели телеканалы страны.

Торжественную церемонию провели в Конгрессе в Буэнос-Айресе. Альберто Фернандес, покидающий пост главы государства, одним из первых поздравил Милея с началом президентства.

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Избранный президент Аргентины приехал на свою инаугурацию из отеля «Либертадор», где жил со своей командой больше месяца и проводил рабочие встречи. К зданию конгресса Милея сопровождала его сестра Карина, которую он считает самым близким человеком.

Правый политик, противник вступления в БРИКС, Хавьер Милей победил на президентских выборах в Аргентине 20 ноября. После победы он заявил, что планирует построить для страны лучшее будущее. Также Милей обещал, что не станет сотрудничать с Китаем, Бразилией и Россией.