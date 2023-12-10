Мир 10 декабря 2023, 20:26 Зеленский выразил надежду на поддержку Аргентины в ООН Зеленский решил, что президент Аргентины Милей поддержит его «формулу мира» Владимир Зеленский / Офис президента Украины

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Украинский лидер Владимир Зеленский лично поздравил нового президента Аргентины Хавьера Милея со вступлением в должность. В разговоре с журналистами он выразил уверенность, что между Украиной и Аргентиной сложится двустороннее сотрудничество.

«У нас была встреча с Милеем в онлайн-формате», — отметил Зеленский.

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По его словам, На Украине рассчитывают, что Милей поддержит украинскую «формулу мира» и совместную резолюцию в ходе обсуждения в ООН.

Избранный президент Аргентины Хавьер Милей официально вступил в должность главы государства. Торжественная церемония прошла в здании конгресса Аргентины в Буэнос-Айресе. На ней присутствовали официальные представители других стран. Россию на инаугурации нового президента Аргентины представлял посол Дмитрий Феоктистов.

Автор аргентинской газеты Pagina 12 Даниель Керсфельд напомнил, что страны Латинской Америки не хотят поддерживать Украину, поэтому в Аргентине Владимира Зеленского вряд ли услышат.