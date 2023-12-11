Мир 11 декабря 2023, 09:19 Орбан рассказал Зеленскому о спорах вокруг членства Украины в ЕС Пресс-секретарь Хаваши: Орбан рассказал Зеленскому о приеме Украины в ЕС Christoph Soeder/dpa/globallookpress

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время короткой встречи в Аргентине обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским членство страны в Евросоюзе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Берталан Хаваши. Его процитировало агентство MTI.

«Что касается темы вступления Украины в ЕС, премьер-министр Венгрии сообщил украинскому президенту, что страны-члены ЕС постоянно обсуждают этот вопрос», — сказал он.

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Встреча политиков прошла на полях церемонии инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея. Журналисты сняли момент, когда Виктор Орбан и Владимир Зеленский что-то обсуждали, украинский президент часто кивал.

Венгрия не поддержала вступление Украины в Евросоюз из-за внутриполитических разборок киевского режима. Виктор Орбан назвал эту страну одной из самых коррумпированных в мире, за что депутат Верховной рады Алексей Гончаренко обозвал его петухом.