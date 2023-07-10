Эксклюзив 10 июля 2023, 12:18 США пошли на отчаянный шаг, передав Украине кассетные бомбы. Но Россия тоже их не запрещала Политолог Ярошенко объяснил решение США поставить Украине кассетные боеприпасы отчаянием Викимедиа

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Белый дом решил поставить Украине кассетные бомбы, потому других пригодных для этого боеприпасов в США не осталось. Россия не сможет осудить этот шаг, так как сама не подписала конвенцию об их запрете, сказал «360» политолог Алексей Ярошенко.

Далее — прямая речь.

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Шаг отчаяния

Передача кассетных боеприпасов — это отчаянный шаг со стороны США. Они прямо признали, что обычные снаряды заканчиваются. Понятно, что Штаты оставили для себя какой-то стратегический запас на случай третьей мировой войны, которую спрогнозировали, но те снаряды, которые они могли бы отдать своим прокси-войскам — киевскому режиму, — заканчиваются.

Кассетные бомбы в мире признали запрещенным оружием. Более 140 стран подписали конвенцию о запрете хранения, производства и передачи третьим странам кассетных боеприпасов (Convention on Cluster Munitions). Но этого не сделали американцы, китайцы и россияне.

По этой причине Россия не может говорить, что применение кассетных бомб — это преступление. Если бы мы были в этой конвенции, то могли бы обвинять США, но это не так. Даже с точки зрения нашей международной позиции это не является нарушением, хотя весь мир кассетные бомбы осудил.

Удар по репутации

Передача кассетных бомб ударит по репутации США, если от нее еще что-то осталось. Если кому-то в мире еще что-то непонятно, то это приблизит их к пониманию сути американской власти.

Большая часть мира выступила против кассетных бомб, понимая их очень тяжелую форму как оружия — множество маленьких боеприпасов, которые направлены на жестокое поражение живой силы. Кассетные бомбы именно против живой силы.

Это сыграет против США. Весь мир, члены этой конвенции увидят, что американцы совершают эти противоправные действия. Они не только хранят их, но и передают третьим странам, то есть Украине.