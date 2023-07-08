Эксклюзив 08 июля 2023, 17:17 Для своих — права, для чужих — законы. США наплевали на жизни украинцев, решив поставить ВСУ кассетные бомбы Политолог Журавлев: Украина заплатит за кассетные боеприпасы жизнью собственных граждан U.S. Air Force

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В США признали, что применение кассетных боеприпасов влечет за собой риски для гражданского населения. Власти страны, по словам советника по национальной безопасности Белого дома Джейка Салливана, поэтому откладывали решение о поставках ВСУ такого вида бомб до последнего. Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с «360» отметил, что Украина заплатит за это жизнью собственных людей.

Далее — его прямая речь.

[Появление кассетных снарядов] повлияет [на вооружение ВСУ] в том смысле, что количество погибших резко увеличится. Кассетное оружие потому и запрещено во многих странах, что приводит к массовому поражению людей — в каком-то смысле так же, как химическое и бактериологическое.

Суть ситуации не изменится. Мы, как всегда, найдем ответ, и ничего у украинских и американских властей не получится.

Цена ответа будет значительно выше в основном за счет украинских граждан. Господин Салливан в одном прав: это украинские граждане. И они будут погибать. Правда, и российские тоже, потому что бить они этими кассетными боеприпасами будут не только по своим территориям, но и по Донбассу. Но мы найдем способ ответить.

Кассетные боеприпасы применяли, например, во Вьетнаме. И была выработана какая-то система обороны. Поскольку во Вьетнаме работали советские военные инструкторы, думаю, наш Генштаб обладает знаниями, что в этой ситуации делать.

Убивать своих можно?

Что любопытно — с политической, а не военной точки зрения — господин Салливан сказал интересную вещь: это, мол, их (Украины — прим. ред.) граждане. В подтексте звучит: значит, они могут их убивать.

Почему? Разве убийство собственных граждан не является преступлением? Таким же точно, как и убийство чужих. По мнению Салливана, поскольку это граждане Украины, что не факт, то украинское правительство может убивать их при помощи кассетных боеприпасов, и это правильно. Логика очень странная.

Даже Германия, по крайней мере, еще не поставила кассетные бомбы [ВСУ]. Именно потому, что на территории Германии использование этих боеприпасов запрещено. Америка тоже, насколько я знаю, считает использование кассетных боеприпасов преступлением. Но для защиты свободы Украины это преступление возможно. Классическое двоемыслие, когда для своих — права, а для чужих — законы.

РИА «Новости»

Принуждение Украины к переговорам

Не факт, что США будут склонять Украину к миру. Они могут склонять ее к переговорам для того, чтобы дать ей передышку. Но не к миру. Стамбульские переговоры к миру не привели, но зато российская армия отошла от Киева. Тут то же самое.

С точки зрения американской логики никакого противоречия между миром Украины и России и кассетными бомбами нет. Потому что для них мир — это победа Украины. И никакого другого мира США не хотят, никакого компромисса. США хотят победу Украины, а кассетные боеприпасы, с их точки зрения, ее приближают и в этом смысле приближают мир. У них такая логика.

Фактически из того, что сказал Салливан, очевидно, что [американцы] считают: если люди погибнут, то это будет вина России. Она якобы развязала ужасную войну, и теперь несчастная Украина вынуждена убивать своих граждан, чтобы победить страшного агрессора.

У них извращенная логика: есть хорошие они и плохие остальные. И все, что делается для них, — хорошо для человечества, а все, что делается против, — для человечества плохо.

Вынудили несчастную Америку и несчастную Украину использовать кассетное оружие для того, чтобы Россия проиграла.

А кто их будет обвинять? Все международные организации практически находятся под контролем США. Они это понимают. Мировые СМИ тоже под их контролем.

Это мы с вами обсуждаем, а в том же The New York Times и статьи-то не выйдет о кассетных бомбах — зачем?

Поэтому они ничего не боятся. Они боятся силы, нашей силы, китайской, китайского экономического могущества. Общественного мнения не боятся уже давно.