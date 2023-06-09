Мир 09 июня 2023, 06:30 Исход контрнаступления Украины отразится на репутации президента США Politico: от успеха контрнаступления Украины зависит дальнейшая помощь и репутация Байдена РИА «Новости»

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Репутация президента США Джо Байдена и перспективы военной помощи Украине зависят от того, как пройдет контрнаступление в зоне спецоперации. Изданию Politico об этом заявили представители Белого дома.

«Высокопоставленные официальные лица США убеждены, что будущая поддержка войны на Украине — и глобальная репутация президента Джо Байдена — зависят от успеха украинского контрнаступления», — заявил автор статьи.

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Продолжение оказания помощи киевскому режиму в прежнем объеме оказалось под вопросом. Выделенные деньги скоро закончатся, а новый пакет помощи Конгресс США все еще не одобрил. Против него могут выступить республиканцы. Политиков, по информации издания, смутили, во-первых, удары украинской армии по территории России, они даже выразили протест по дипломатическим каналам, во-вторых, возможная неудача на поле боя.

Репутация самого Джо Байдена накануне президентских выборов тоже под угрозой. Успешно прошедшее контрнаступление станет его внешнеполитической победой, а провал кампании вызовет, по словам журналиста, еще больше призывов к ускоренному дипломатическому урегулированию конфликта.

Экипажи вертолетов Ка-52 «Аллигатор» за несколько дней уничтожили до 40 единиц бронетехники НАТО на стыке ДНР и Запорожской области. Военкоры заявили, что огнеметные системы «Солнцепек» на этом участке фронта почти не останавливали работу.