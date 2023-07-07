Мир 07 июля 2023, 20:51 Гутерриш высказался против применения кассетных боеприпасов на поле боя Офис генсека ООН заявил, что Гутерриш против поставок кассетных боеприпасов Украине Фото: офис президента Украины / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Возможное применение кассетных боеприпасов на поле боя вызвало негативную реакцию у генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Как сообщило РИА «Новости», заместитель его официального представителя Фархан Хак рассказал об этом на брифинге.

«Генсек ООН поддерживает Конвенцию по кассетным боеприпасам. И хочет, чтобы страны соблюдали условия этой конвенции», — отметил он.

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По этой причине, добавил Хак, Гутерриш не хочет, чтобы кассетные боеприпасы применяли в бою.

В США пока что не приняли решение о поставке такого вида снарядов ВСУ, но занялись проработкой вопроса. В Белом доме заявили, что получили от Украины некие гарантии об «ответственном» использовании кассетных боеприпасов.

Представители Демократической партии США подготовили законопроект, которым хотят запретить передачу этого типа вооружения иностранным государствам.