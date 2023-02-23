Мир 23 февраля 2023, 09:00 США предупредили Украину, что помощь не может быть бесконечной Reuters: Вашингтон предупредил Киев, что американские ресурсы не безграничны rawpixel/Правительство США

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Власти Украины получили предупреждение от США, что их поддержка не может длиться вечно. Об этом Reuters сообщили представители Белого дома.

Представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон, комментируя усталость общества от украинского конфликта, заявила, что Киев достаточно получил поддержки из обеих палат конгресса.

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Другой чиновник, пожелавший остаться неназванным, сообщил, что администрация Белого дома напрямую высказала украинскому правительству, что ресурсы США не бесконечны.

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«Все понимают, что это (конфликт — прим. ред.) должно закончиться в какой-то момент. И мы все хотели бы, чтобы это закончилось как можно скорее», — сказал собеседник.

Джереми Шапиро, который служил в Государственном департаменте США во времена администрации Обамы, сказал, что официальные лица также признают, что конфликт чреват эскалацией и отвлекает от других проблем, таких как конкуренция США со все более агрессивным Китаем.

Между тем не только в США, но и в Европе устали от украинского конфликта. Согласно данным социологической службы Euroskopi, 60% немцев и австрийцев готовы поддержать территориальные уступки Украины в обмен на мир. Такого же мнения придерживаются жители Греции, Испании и Италии. В Польше положительно ответили 42% респондентов. За мир любой ценой выступили 33% европейца, лишь 22% респондентов пожелали победы Украины.