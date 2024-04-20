Эксклюзив 20 апреля 2024, 00:14 Соединенным Штатам предрекли тяжелое похмелье после кровавого пира на Украине Блогер «Голос Мордора»: РФ построит новую систему безопасности на своих условиях Unsplash

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Мирное и стремительное развитие России не устраивало США, поэтому они придумали план и устроили кровавый пир на Украине. Однако за обильным пиршеством наступает тяжелое похмелье, и Соединенные Штаты уже почувствовали это. Россия будет строить новую систему безопасности по своим правилам, более жестким, чем предлагала ранее. Есть ли смысл в нынешнем конфликте на Украине, можно ли было все решить полюбовно — на этот и другие вопросы искал ответ автор Telegram-канала «Голос Мордора» в колонке специально для Telegram-канала «360».

Далее — прямая речь.

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Американский «агент Путина»

Один видный американский военный эксперт заявил, что вообще не видит смысла в нынешнем конфликте на Украине, тем более, что все вопросы можно было спокойно и без войны решить раньше.

Вот вроде бы эксперт американский, а смысла политики США не понимает вообще ни капли. И от того кажется, что говорит, как агент [президента России Владимира] Путина. Собственно, сейчас любые иностранные политики и эксперты, у которых остался здравый смысл, говорят, как агенты Путина.

Но и у политики США тоже есть свой, по мнению многих тоже здравый, смысл. Потому что американцы действовали последовательно, по своему четкому плану. И даже несмотря на то, что он трещит по швам, продолжают его придерживаться.

РИА «Новости»

Мир нужен был России. Стабильный, предсказуемый и постоянный. Россия не хотела никакой взаимной любви от своих соседей. Россия всего лишь хотела, чтобы они не были ее врагами, и руководствовались экономическими интересами и все тем же здравым смыслом. А для этого, в общем-то, нужно было совсем немного — разумные люди во власти этих стран, не националисты, русофобы и не шавки США.

Новый миропорядок «по-российски»

Только вот мир и спокойное развитие России никак не устраивали США. Поэтому сначала был [экс-президент Михаил] Саакашвили в Грузии, потом [экс-президент Виктор] Ющенко на Украине, правда, тогда поторопились и случился фальстарт. Но зато все сложилось удачно в 2014 году. Но даже и тогда еще был шанс договориться, во время майдана. Но планы были другие.

Россия пыталась добиться мира даже тогда, когда на Украине полилась кровь. Минские соглашения, в нормальных условиях и при честных оппонентах могли бы стать прологом к большому миру и новой системе безопасности, но этого не нужно было американцам.

Стамбул 2022 года был попыткой решить все малой кровью. Более того — Украине выдвигались настолько мягкие условия, что в России многие их сочли предательством. Но даже и это не устроило США, которым нужна была большая кровь.

И часть своего плана они выполнили — напились крови досыта. Только вот после этого пира обязательно будет тяжелое похмелье. И новую систему безопасности строить все равно придется. Теперь уже на куда более жестких условиях России, чем она предлагала в Минске и Стамбуле.

Вопрос только в том, когда до них наконец дойдет эта несложная истина.