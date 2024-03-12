Мир 12 марта 2024, 13:30 В Грузии отреагировали на требование освободить Саакашвили Премьер Грузии назвал печальным требовании Украины освободить Саакашвили Yuliia Zozulia / Global Look Press

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Глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе отреагировал на требования лидера фракции «Слуга народа» Рады Украины Давида Арахамии, которые политик выдвинул для нормализации отношений между двумя странами. Одним из них было освобождение Михаила Саакашвили, уточнило РИА «Новости».

«Заявление Арахамии — это то, как проявляет отношение именно этот представитель украинской власти, что очень печально», — отметил Кобахидзе.

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Он подчеркнул, что Грузия поддерживает Украину и ее народ не только на словах, «но и в конкретных действиях». При этом премьер не уточнил, о чем идет речь.

В числе требований Арахмии к грузинским властям было прекращение авиасообщения с Россией. Украинский политик также подчеркнул, что Грузия должна перестать помогать России в обходе санкций.