24 февраля 2024, 07:26
Небензя назвал явкой с повинной признания Запада о минских соглашениях
Небензя: заявления западных лидеров о минских переговорах стали явкой с повинной
Признания многих западных политиков о минских соглашениях показали, что они подталкивали Украину к их невыполнению и обману. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, сообщило РИА «Новости».
Он напомнил о словах экс-президента Украины Петра Порошенко, вывшего французского лидера Франсуа Олланда, бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона. Небензя пояснил, что они не воспринимали минские соглашения всерьез, в чем позже сами признались. По мнению Небензи, их заявления стали «явкой с повинной».
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«Ни Франция, ни Германия, ни та же Великобритания никогда не воспринимали эти договоренности всерьез, не собирались подталкивать украинские власти к их выполнению и лишь использовали их для того, чтобы затянуть время», — отметил Небензя.
Ранее президент Украины в интервью телеканалу Fox News рассказал, что не хочет снова заключать минские соглашения. По его словам, заморозить конфликт не получится.
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