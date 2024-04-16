Мир 16 апреля 2024, 18:57 Стало известно, почему Запад настоял на отказе от стамбульских соглашений FA: Украина не посоветовалась с США о заключении стамбульских соглашений с РФ РИА «Новости»

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Одним из условий подписания стамбульских соглашений в 2022 году о прекращении боевых действий на Украине было вступление США в конфликт в случае их невыполнения. Об этом сообщило издание Foreign Affairs.

«Одно только это условие сделало бы договор невыгодным для Вашингтона», — заявил изданию бывший американский чиновник, знакомый со сложившейся в то время ситуацией.

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По его словам, Украина не посоветовалась с американцами на этот счет.

В результате Запад решил увеличить военную помощь Украине и усилил санкционное давление на Россию.

Решающим фактором отказа от перемирия стал визит в Киев бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который призвал президента Украины Владимира Зеленского отказаться от дипломатического пути урегулирования конфликта.

Палата представителей американского конгресса в ближайшее время может проголосовать по отдельным законопроектам, включая документ о выделении дополнительной помощи Украине и положение о конфискации суверенных российских активов.