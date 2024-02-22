Мир 22 февраля 2024, 10:47 Медведев обвинил Ющенко в подталкивании Украины к конфликту с Россией Зампред СБ Медведев: Ющенко в 2010 году подтолкнул Украину в НАТО и против РФ Nikolay Lazarenko/Russian Look/globallookpress

Читать 360tv в

Украина под управлением бывшего президента Виктора Ющенко взяла курс на вступление в НАТО и конфронтацию с Россией. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил об этом отечественным СМИ, сообщило РИА «Новости».

«Впрочем, его сущность была понятна мне, во всяком случае, уже в 2010 году. <…> Он уже тогда по сути активно начал двигаться в сторону НАТО и к подготовке к войне с Россией», — сказал он.

Реклама

Дмитрий Медведев заявил, что будучи президентом, максимально жестко оценил действия украинского коллеги. По его словам, для того периода это нехарактерно — Россия пыталась выстраивать отношения с Украиной.

Переговоры, по мнению зампреда, станут возможными только после того, как в стране сменится власть. Дмитрий Медведев уверен, что коллективному Западу не удается склонить киевский режим к переговорам. Он напомнил, что Россия не отказывалась от дипломатического разрешения конфликта.

Победа Виктора Ющенко на выборах президента в 2004 году стала госпереворотом на Украине, заявил в интервью Такеру Карлсону российский лидер Владимир Путин. Он напомнил, что оппоненты не признали его успех во втором туре голосования, и США организовали третий.