Мир 07 марта 2024, 22:40 Шольц задумался о мире? Выборы меняют риторику политиков Европы Политолог Савченко: Шольц едва ли сможет устроить переговоры Украины и России Федеральный канцлер Олаф Шольц, март 2024. Фото: Michael Kappeler / Global Look Press

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Шольц может резко поменять курс: конфликт на Украине плохо отражается на рейтингах политика. Похоже, отказ передавать ВСУ ракеты Taurus может стать началом «игры в миротворца». Тем более, что большинство немцев решительно против дальнейшей военной помощи украинской стороне.

Германия хочет переговоров РФ и Украины

Канцлера Германии Олафа Шольца заподозрили в намерении склонить Украину к мирным переговорам с Россией. Одним из поводов стало нежелание политика отправлять украинской армии авиационные крылатые ракеты большой дальности класса «воздух-земля» Taurus.

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Этими самыми ракетами высокопоставленные офицеры бундесвера предлагали ударить по Крымскому мосту. Согласно расшифровке записи переговоров, планировалось выпустить более 20 боеголовок. Вот только немцы никак не могли решить, как сделать это, не подставляя свое правительство.

Кстати, после публикации утечки украинская сторона принялась с удвоенной силой осаждать Германию и требовать Taurus: похоже, они только сейчас сообразили, как могли бы использовать эти ракеты. Однако пока Шольц выступает против поставок.

Статистика несогласных

Позицию Шольца легко понять, если вспомнить, что у него самый низкий рейтинг канцлера за всю историю. Между тем парламентские выборы в Германии состоятся уже осенью 2025 года. И большинство немцев не поддерживает передачу Украине смертоносных ракет.

Институт исследования общественного мнения YouGov опросил жителей Германии и выяснил, что лишь 28% из них согласны, чтобы бундесвер передал Taurus Украине. Против таких поставок выступают почти 60% немцев, причем большинство из них вообще принципиально отвергают поддержку ВСУ немецким оружием, сообщил сайт Zeit-Online.

Если верить результатам опросов немецкой компании Statista, только 20% жителей Германии считают, что их страна должна делать больше для военной поддержки Украины. Остальные 80% уверены, что Берлин отправил достаточно оружия, и вообще военная помощь ВСУ зашла слишком далеко.

Вот только западные аналитики уверены, что немцами движет не разумное человеческое желание прекратить военный конфликт, а страх. Причем не только перед быстрым и беспощадным ответом России, но и глубинный, «исторический страх», который сформировался после Второй мировой войны.

«Трудно найти немецкую семью, не травмированную вторжением в Россию — будь то отец или дед, потерянные в Сталинграде, или мирные жители, попавшие в плен приближающейся Красной Армии», написал корреспондент газеты Politico Мэттью Карничниг. Такая вот современная трактовка о пострадавших.

Шольц же, похоже, все же намерен учесть настроения своих избирателей (на то он и политик), вот и примеряет костюм «канцлера мира». Идти поперек воли коллективного Запада все же легче, чем противоречить людям, от которых зависит твоя должность и благосостояние твоей семьи.

Michael Kappeler / dpa / Global Look Press

Популярность Шольца не вырастет

Разворот канцлера Шольца вполне закономерен. Истерия с украинской темой за два года значительно выдохлась, и поддерживать на этом напряженность в обществе и свой собственный рейтинг уже не удастся ни одному из европейских лидеров, рассказал «360» доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ИЭФ ГУУ Максим Чирков.

А вот получится ли у канцлера Германии поднять свой рейтинг до выборов — это большой вопрос. С моей точки зрения, Шольцу вряд ли удастся хоть сколько-нибудь серьезно повысить свою популярность даже изменившейся риторикой. Максим Чирков

Собеседник «360» уточнил, что смена ориентиров только обнажит предыдущую позицию Шольца и его команды, напомнив, какой экономический ущерб понесла и сама Германия, и ее граждане за последние два года. Едва ли канцлер действительно исправит свой рейтинг. Но сами по себе изменения взглядов европейских политиков говорят о многом.

Рейтинг — штука эфемерная

Однако сам канцлер Германии еще никак не высказывался ни о перемене своей позиции относительно украинского конфликта, ни о необходимости для Украины согласиться на мирные переговоры, напомнил «360» доцент кафедры государственно-правовых дисциплин СмолГУ Евгений Савченко.

Теоретически такой вариант возможен. Однако следует понимать, что фактически сейчас Украина находится под внешним управлением Соединенных Штатов Америки. Поэтому далеко не факт, что усилия Шольца по поводу уговоров украинской стороны на мирные переговоры с Россией увенчаются успехом. Евгений Савченко

Хотя у Шольца едва ли выйдет склонить Украину сесть за стол переговоров, эти усилия, пусть даже и безуспешные, все же могут повлиять на позиции канцлера, заметил политолог. Его предвыборный рейтинг действительно может немножко вырасти.

«Но предвыборный рейтинг — эта штука весьма эфемерная. Он может быстро измениться: сегодня вырасти, завтра упасть. И потом следует отметить, что выборы в бундестаг пройдут только через полтора года. За это время ситуация может измениться весьма кардинально», — сказал Савченко.