Мир 07 марта 2024, 10:41 Боится Путина? Раскрыта истинная причина, почему Шольц не отправит Украине ракеты Taurus Politico: Шольц боится отправлять Украине ракеты Taurus от страха перед Россией Karl-Josef Hildenbrand/dpa/globallookpress

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Канцлер Германии Олаф Шольц не отправит Украине ракеты Taurus, потому что боится ответа России. Как написало издание Politico, своими действиями немецкий политик поставил в тупик европейских союзников.

«Идея Шольца заключается в том, что поставка Украине такого оружия, как крылатые ракеты Taurus, <…> встревожила бы президента Владимира Путина до такой степени, что он принял бы ответные меры против Германии», — написал автор материала.

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Аналогичными были дебаты ФРГ по поводу отправки украинской армии танков Leopard. Шольц боялся, что это расширит конфликт. Он уступил только после того, как США согласились послать Украине небольшое количество танков Abrams.

«Но к тому времени у России было достаточно времени, чтобы заминировать линию фронта до такой степени, что Украина потеряла инициативу», — уточнил журналист.

Вооруженные силы России уничтожают дорогостоящие Abrams при помощи дешевых дронов «Упырь». За последнюю неделю российские войска ликвидировали минимум три американских танка. Abrams не оправдали ожиданий, потери Украины шокировали США. Оказалась, что американская бронетехника ничем не лучше другой, которая уже попала на «кладбище танков».