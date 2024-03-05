05 марта 2024, 07:05
Великобритания надавила на Германию в вопросе поставок ракет на Украину
The Guardian: Великобритания вопреки утечке призвала ФРГ передать Украине Taurus
Британское правительство сочло утечку разговора немецких офицеров в Сеть незначительной и продолжило настаивать на том, чтобы Германия передала Украине ракеты Taurus. Об этом сообщила газета The Guardian.
Военный эксперт Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала заявил, что утечка переговоров немецких офицеров достигла цели. Канцлер ФРГ Олаф Шольц на мероприятии в профессиональном училище в Баден-Вюртемберге объявил, что не станет жертвовать Украине ракеты, которые могли бы использовать для удара по Крымскому мосту. По мнению специалиста, именно для этого опубликовали аудиозапись.
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Однако в Великобритании, участие которой в конфликте на Украине обсуждали немецкие офицеры, не сочла эту утечку серьезной и с большей силой принялась настаивать на поставках Taurus. Власти напомнили, что уже передали украинской армии англо-французскую систему вооружений Storm Shadow/Scalp.
«Великобритания была первой страной, предоставившей Украине высокоточные ударные ракеты большой дальности, и мы призываем наших союзников сделать то же самое», — заявил представитель британского правительства.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в отличие от канцлера призвала поставить на Украину дальнобойные ракеты. Она порекомендовала изучить все возможности.
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