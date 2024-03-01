Мир 01 марта 2024, 16:19 «Нужно не 10 и не 20 Taurus». Как в бундесвере спорили об ударе по Крымскому мосту Офицер бундесвера Фенске: для удара по Крымском мосту нужно не 10 и не 20 Taurus Википедия

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Для уничтожения Крымского моста потребуется большое количество ракет Taurus, речь идет не о 10 и даже не о 20 штуках, заявил сотрудник центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске. Своими соображениями на этот счет он поделился в беседе с другими высокопоставленными немецкими офицерами. Расшифровку записи диалога опубликовала главред RT Маргарита Симоньян.

«Я хотел бы еще сказать по поводу уничтожения моста. Мы интенсивно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что мост из-за своей величины подобен взлетной полосе. Поэтому для него может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет», — указал он.

Инспектор BBC бундесвера Герхартц в ответ указал на имеющееся мнение о том, что «это удастся, если использовать французский истребитель Dassault Rafale».

На это Фенске ответил, что при таком сценарии мост получится только повредить, но не разрушить.

«Мы же все знаем, что они хотят уничтожить мост, что это, в конце концов, означает, как его охраняют — не только потому, что он имеет важное военно-стратегическое, но и политическое значение. Хотя у них сейчас есть и наземный коридор», — заметил Герхартц.

Также он указал на опасения по поводу прямой связи бундесвера с украинскими вооруженными силами. Отсюда, по словам Герхартца, возникает вопрос о том, можно ли использовать подобную хитрость и откомандировать своих людей в MBDA.

«Таким образом прямая связь с Украиной будет только через MBDA, это намного лучше, чем если такая связь будет существовать с нашими ВВС», — пояснил он.

Начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе в ответ на эту реплику заявил, что это значения не имеет, важным остается то, чтобы с самого начала не было формулировок, делающих бундесвер стороной конфликта.

Я, конечно, немного утрирую, но, если мы сейчас скажем министру, что запланируем встречи и поедем на авто из Польши, чтобы никто не заметил, — это уже участие, мы этого делать не будем. Если мы говорим о производителе, то в первую очередь следует спросить у MBDA, могут ли они это сделать Франк Грефе начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера

При этом, продолжил он, не имеет значения, будут ли немецкие военные заниматься этим в Бюхеле или в Шробенхаузене, — все равно это участие. Поэтому, по оценке военного, так поступать не следует.

«В самом начале мы определили это как основной элемент красной линии, поэтому будем участвовать в обучении. Скажем, что подготовим дорожную карту. Необходимо поделить процесс обучения на части», — добавил офицер.

Длинный трек, по его словам, рассчитан на четыре месяца.

«Обучим их основательно, в том числе и отработаем вариант с мостом. Короткий будет рассчитан на две недели, чтобы они как можно раньше могли применить ракеты», — пояснил Грефе.

При условии, что украинские военные уже будут обучены, можно будет спросить, готова ли Великобритания заняться ими на этом этапе, добавил он.

«Я считаю, что такие действия будут правильными — только представьте себе, если пресса узнает о том, что наши люди находятся в Шробенхаузене или же что мы ездим на автомобилях куда-то в Польшу! Такой вариант я считаю неприемлемым», — подчеркнул Грефе.