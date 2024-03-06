Мир 06 марта 2024, 01:06 В Раде стали выпрашивать Taurus для удара по Крымскому мосту после утечки в бундесвере Украинский депутат Чернев попросил Taurus для ударов по Крымскому мосту РИА «Новости»

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На фоне утечки в бундесвере по поводу поставок Украине дальнобойных ракет депутат Верховной рады Егор Чернев призвал Германию передать ВСУ системы Taurus для нанесения ударов по Крыму и по Крымскому мосту. Об этом сообщила «Европейская правда».

В интервью изданию Чернев заявил, что Украина пытается «держать в тонусе» немецких коллег по этому вопросу.

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По его словам, с помощью этого оружия ВСУ смогут достигать любой точки в Крыму и уничтожать склады и командные пункты.

«Нам нужно это дальнобойное оружие, чтобы срабатывать по Крыму и Крымскому мосту», — подчеркнул украинский политик.

По словам депутата, канцлер ФРГ Олаф Шольц выступает против поставок Taurus Украине, потому что «боится получить реакцию» со стороны России. При этом депутат назвал аргументы канцлера по блокировке поставок «никчемными».

Ранее сообщалось, что министр обороны Германии Борис Писториус подписал указ о начале дисциплинарной проверки после утечки разговора высокопоставленных немецких офицеров про Крымский мост.