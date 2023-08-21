Мир 21 августа 2023, 17:45 Сделка под видом благотворительности. Истребители для Украины стали ширмой для США Военный эксперт Дандыкин заявил, что российские асы будут сбивать F-16 Пресс-служба президента Украины

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Украина как никогда близка к исполнению мечты — ей наконец-то пообещали F-16. Однако чтобы их получить, придется сначала исполнить целый ряд условий: построить аэродромы, сделать летные полосы, а главное — обучить пилотов, техников и другой наземный персонал. Эксперты уверены, что подготовка затянется до следующего года. Впрочем, даже тогда у устаревших истребителей нет шансов против российских Су и МиГов.

Украина получит F-16 с условиями

Голландия и Дания с одобрения США передадут Украине легкие истребители четвертого поколения F-16. Президент Украины Владимир Зеленский лично посетил датскую авиабазу Скридструп. Он осмотрел машины и даже вместе с кронпринцессой Марией посидел в кабине одного из самолетов.

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Однако Украине поставили целый ряд условий. Так, например, Дания заявила, что передаст самолеты только после отбора, проверки и обучения украинского персонала. Также принимающая сторона должна будет сначала подготовить всю необходимую инфраструктуру и логистику.

Министр обороны Дании Якоб Эллеман-Енсен также лично заявила Зеленскому, что истребители не предназначены для нападений: их передают лишь «для защиты и освобождения украинских территорий».

Сделка на миллионы

Капитан I ранга запаса Василий Дандыкин пояснил «360», что самой главной и самой сложной задачей будет подготовка пилотов. Помимо прочего, они должны свободно владеть английским языком, причем знания нужны намного шире базовой школьной программы.

Судя по всему, летчиков уже начали готовить и проводят обучение на тренажерах. Однако сколько именно человек отобрали украинцы — неизвестно, отметил эксперт. На их обучение точно уйдет как минимум полгода.

Сами машины эти, в общем-то, устаревшей модификации. Эти истребители еще нужно приводить в техническую готовность, проводить обследования, перед тем как передавать. А взамен и Нидерланды, и Дания будут вынуждены покупать себе истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35. Василий Дандыкин

Эксперт подчеркнул, что американский военно-промышленный комплекс заработает на этом довольно большие деньги. Мнение Нидерландов и Дании никто не спрашивал — все решали в США. Так что помощь Украине стала лишь поводом для выгодной сделки.

К тому же при передаче старых машин реноме производителей истребителей не пострадает, отметил Дандыкин. Всегда можно будет обвинить украинских военных в том, что они плохо обслуживали самолеты, поэтому русские их и сбивают.

Летчики — вершина айсберга

Дандыкин подтвердил, что для F-16 нужно готовить специальную аэродромную сеть. Истребители — достаточно нежная машина, они любят асфальтированное покрытие. К тому же, помимо летчиков, нужно готовить и технический персонал.

«Для такой машины нужны сотни специалистов различного уровня: по радиоэлектронике, шасси, корпусу и так далее. То есть летчики — это видимая часть айсберга, на земле самолеты обслуживают гораздо больше людей», — сказал эксперт.

Он добавил, что это тоже будет серьезной проблемой: техники привыкли иметь дело с советскими машинами. Подготовить нужных специалистов получится не раньше, чем в следующем году, и то это будет очень ограниченное количество специалистов.

F-16 будут сбивать

Передача истребителей Украине во многом была и политической акцией, отметил Дандыкин. Это поддержка престижа президента США Джо Байдена (грядущие выборы никто не отменял), а также президента Украины Владимира Зеленского накануне украинского Дня независимости.

Зеленский везде говорит, как украинцы гордятся, что им дадут истребители. Но ведь они уже гордились, когда им давали Javelin, потом — когда давали Hummer, потом — когда давали Leopard и так далее. И все это было разбито нашими войсками. Так и F-16 будет также бит нашими асами. Василий Дандыкин

Эксперт подчеркнул, что ни один вылет такого самолета не пройдет незамеченным: его будет встречать противодействие российских истребителей. Бороться с американскими самолетами будут экипажи Су-35 и МиГ-31.