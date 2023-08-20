Мир 20 августа 2023, 18:25 Зеленский прибыл в Данию Президент Украины Зеленский прибыл в Данию для обсуждения поставок F-16 Официальный сайт Президента Украины

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Украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Данию для обсуждения поставок истребителей F-16. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

«Дания. Мы продолжаем работать над защитой наших людей и усилением Украины. Встречусь с королевской семьей, премьер-министром Метте Фредериксен, членами парламента, лидерами партий и представителями датского бизнеса», — написал украинский лидер.

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Зеленский отметил, что в повестку встречи вошли вопросы по поставкам Украине самолетов F-16 и сотрудничеству стран.

Ранее в воскресенье, 20 августа, украинский президент находился в Нидерландах, где провел встречу с премьер-министром Марком Рютте. После этого он объявил о договоренности о поставках 42 самолетов F-16, уточнил kp.ru.

Датское министерство обороны сообщало о согласовании поставок истребителей Украине, но только при выполнении определенных условий и завершении обучения пилотов ВСУ.

Командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук заявлял, что у Украины уже есть опыт работы с F-16.