Мир 21 августа 2023, 14:07 Украине выдвинули ультиматум по использованию истребителей F-16 Глава Минобороны Дании: ВСУ могут использовать F-16 только на своей территории piqsels

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины могут применять истребители F-16 только на своей территории. Об этом заявил глава Минобороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен, сообщило агентство Reuters.

Самолеты не должны действовать за пределами Украины. Это касается и другого вооружения, которое предоставляют ВСУ страны Североатлантического альянса.

Реклама

«Мы жертвуем оружие только при условии, что оно будет использовано для [применения на] территории Украины», — подчеркнул датский министр.

Требования западных государств к украинским войскам перейти в лобовые атаки невозможно реализовать из-за дефицита вооружения, заявили в Генеральном штабе страны. ВСУ столкнулись с нехваткой техники для разминирования российских линий обороны. Еще одной важной проблемой для дальнейшего продвижения стало отсутствие прикрытия с воздуха, подчеркнул представитель Генштаба Украины.

Бывший командующий силами США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес обвинил западные страны в нерешительности по вопросу поставок вооружений на Украину. По его словам, Соединенные Штаты до последнего оттягивали передачу истребителей F-16.