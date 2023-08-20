Мир 20 августа 2023, 19:21 Украина получит от Дании 19 истребителей F-16 Минобороны: Дания передаст Украине 19 истребителей F-16 United States Air Force

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Власти Дании передадут Украине 19 истребителей F-16. С таким заявлением выступило Минобороны королевства, сообщил ТАСС.

В ведомстве указали, что правительство страны готово вместе с Нидерландами пожертвовать датские самолеты.

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«Вместе с Нидерландами Дания возглавила создание международной учебной коалиции по боевым самолетам F-16», — добавили в министерстве.

Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил о передаче Данией 19 боевых самолетов.

«Работаем над скоростью подготовки. Отдельно обсудили сегодня и возможность расширения тренировочных миссий. Алгоритм понятен», — написал он в Telegram по итогам переговоров с премьер-министром Дании Метте Фредериксеном.