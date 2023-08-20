Мир 20 августа 2023, 23:27 Зеленский посидел в кресле F-16 в Дании Зеленский показал фото из кресла истребителя F-16 в Дании The official channel of the President of Ukraine Volodymyr Zelenskiy/ Telegram

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Президент Украины Владимир Зеленский осмотрел один из датских истребителей F-16 в аэропорту Скридструп в Южной Ютландии. Глава государства посидел в кресле пилота, а фотографию опубликовал в своем Telegram-канале.

На снимке Зеленский сидит в самолете с премьер-министром страны Метте Фредериксен. В подписи к публикации он отметил содержательность прошедших переговоров, также он поблагодарил власти страны.

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Зеленский прибыл в Данию для обсуждения поставок истребителей F-16. Он отметил, что в повестку встречи также вошли вопросы по дальнейшему сотрудничеству стран.

Позже Минобороны королевства заявило о передаче Украине 19 истребителей F-16. По данным ведомства, правительство страны готово пожертвовать самолеты. Датское министерство обороны пообещало организовать поставки истребителей, но при выполнении определенных условий.

Ранее украинский президент находился в Нидерландах, где встретился с премьер-министром Марком Рютте. После этого они объявили о договоренности о поставках 42 самолетов F-16.