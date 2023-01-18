Мир 18 января 2023, 00:30 ЕС девять раз наступил на «санкционные грабли». Российская экономика оказалась сильнее западной Экономист Дудчак предсказал длительную рецессию экономике ЕС из-за антироссийских санкций РИА «Новости»

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала российской экономике десятилетнюю рецессию из-за санкций. Подобные угрозы с ее стороны уже звучали, но реальностью так и не стали: по итогам 2022 года внутренний валовый продукт России сократился только на 2,5%, несмотря на большие риски и негативные прогнозы. Получилось так, что введенные против страны ограничения сильнее ударили по самому Евросоюзу. Последний потерял поставщика дешевых энергоносителей и огромный рынок сбыта собственных товаров.

Закрытые лазейки

С начала проведения специальной военной операции Евросоюз ввел против России девять различных санкционных пакетов и останавливаться на этом не намерен. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала принятие 10 пакета ограничительных мер во время выступления на Международном форуме в Давосе.

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Она подчеркнула, что главной целью нового решения о санкциях станет закрытие лазеек, через которые Россия обходила введенные ограничения. Теперь за использование сохранившихся дыр в уже действующих мерах ЕС введет ответственность.

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«Против России мы вводим сильнейшие санкции, которые погрузят ее экономику на десятилетия в сильную рецессию. Российская производственная индустрия лишится критически важных и современных технологий», — пообещала фон дер Ляйен.

Как станет работать новый санкционный пакет и какие меры примут, чтобы сделать обход санкций невозможным, она не уточнила.

Несбывшиеся прогнозы

Фактические показатели российской экономики по итогам 2022 года оказались намного лучше прогнозов, несмотря на появившиеся серьезные риски, которые страна успешно преодолела. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Некоторые наши эксперты в стране, я уж не говорю про зарубежных экспертов, предрекали падение и 10, и 15, и даже 20%», — заявил глава государства.

Путин отметил, что во второй половине прошлого года экономика начала расти, поэтому положительную тенденцию надо закрепить, но при этом проводить реальные расчеты, без завышения или занижения.

По словам президента, в первом квартале наступившего года можно ожидать снижение инфляции до 5%, но после этот показатель вернется к запланированному таргету в 4% и даже может опуститься ниже. Путин подчеркнул, что сдержанное изменение цен важно для сохранения инвестиционной активности и доступности кредитных денег для бизнеса.

Российский лидер напомнил, что по итогам прошлого года инфляция составила 11,9%, что меньше прогнозов, которые давали в правительстве и Центробанке.

Встречный ответ

Последствия от санкций Евросоюза, о которых заявила Урсула фон дер Ляйен, пока сказались только на экономике европейских стран. Возможно, что глава Еврокомиссии просто перепутала текст и процитировала свое выступление февраля или марта 2022 года. Об этом «360» заявил экономист и политолог Александр Дудчак.

Он отметил, что пока сильная рецессия грозит только странам Евросоюза, став последствием отказа от сотрудничества с Россией.

«Получился такой встречный ответ. Они сами отказались покупать энергоносители, хотя по итогам года наши поставки нефти и газа выросли. Мне кажется, что фон дер Ляйен бредит, говоря о рецессии в России. Потому что реальная ситуация говорит об обратном. Проблемы начались у ЕС, из которых выкарабкиваться странам придется слишком долго», — заявил экономист.

Дудчак подчеркнул, что последствия от введенных санкций Россия пережила, пусть и не без малых потерь, но при этом сохранила ресурсы, которые обеспечат экономический рост в будущем.

Он признал, что в стране действительно есть нехватка современных технологий. Решение этого вопроса потребует времени, хотя меры нужно было принимать раньше.

Мы умудряемся делать гипероружие, а значит, доберемся и до чипов. Но это действительно наша недоработка. Производство нужно было запускать еще в 2014 году, чтобы сегодня уже все работало. Но это наша национальная черта: пока не грянет гром, ничего не развивается. Александр Дудчак экономист и политолог

Экономист отметил, что страны Евросоюза неправильно просчитали ситуацию, когда своим решением прекратили сотрудничество с Россией по продаже наукоемких продуктов. По его словам, всего там произвели различной техники на 10 миллиардов евро. Но все это осталось невостребованным на внешних рынках.

«Товар получает признание, когда встречает своего покупателя. Если его выпустить на рынок, где уже есть большие объемы, то цена упадет, а с ней и прибыль предприятий. Они сами себя лишили возможности сбыта наукоемких продуктов», — заявил Дудчак.

Сложившуюся ситуацию экономист назвал попаданием ЕС в собственную ловушку. Признавать свои ошибки политики не станут, потому что за это придется нести ответственность.

По прогнозу экономиста, на десятом пакете санкций Евросоюз не остановится. Но у России для ответа полностью развязаны руки.

«С бандитами нужно поступать по справедливости. Урсула фон дер Ляйен была одним из инициаторов блокировки золотовалютных резервов, а у нас порядка триллиона долларов их активов. Пора компенсировать утрату», — подытожил Дудчак.