Важное 17 января 2023, 14:30 Путин поручил закрепить тенденцию к росту экономики России Путин: в экономике России наметилась тенденция к росту, ее необходимо закрепить РИА «Новости»

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В экономике России в конце 2022 года наметилась тенденция к росту. Ее необходимо закрепить, заявил президент РФ Владимир Путин. По его оценке, фактическая динамика экономической сферы страны оказалась лучше многих прогнозов.

«Как уже отмечалось, фактическая динамика оказалась лучше многих экспертных прогнозов», — сказал президент на совещании по экономическим вопросам.

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Глава государства обратил внимание, что внутренний валовый продукт в 2022 году, по предварительным данным, сократился только на 2,5%. Хотя ранее высказывались прогнозы о более серьезном падении, заметил он.

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«Некоторые наши эксперты в стране, у нас внутри, я уж не говорю про зарубежных экспертов, предрекали падение и десять, и 15, и даже 20%», — напомнил президент

Путин указал на то, что уже в третьем и четвертом кварталах прошло года экономика страны продемонстрировала рост, по сравнению с резким падением во втором квартале.

«Наша задача — поддержать, закрепить положительную тенденцию», — подчеркнул глава государства.