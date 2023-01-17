Мир 17 января 2023, 19:56 Еврокомиссия анонсировала десятый пакет антироссийских санкций Глава ЕК фон дер Ляйен объявила о планах ЕС ввести десятый пакет санкций против России РИА «Новости»

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поделилась планами Евросоюза ввести десятый пакет антироссийских санкций. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Фон дер Ляйен также подтвердила, что будет десятый раунд санкций против России», — уточнили журналисты.

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Руководитель ЕК отметила, что новый пакет мер сосредоточат на закрытии лазеек в уже принятых санкциях. Фон дер Ляйен добавила, что предстоящие ограничения призваны покончить с обходом санкций Евросоюза и предусмотреть соответствующие последствия.

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По ее словам, масштабные санкции Европейского союза приведут к мощной рецессии в российской экономике, которая затянется на десятилетия. Также она заверила, что российская производственная индустрия останется без критически важных и современных технологий.

Всемирный экономический форум проходит с 17 по 20 февраля в Давосе. Российские и китайские представители бизнеса не стали его посещать.

На форуме всегда обсуждались экономические вопросы, но в 2023 года на повестке дня оказалась тема создания военной коалиции для передачи Украине тяжелого вооружения, в том числе танков.