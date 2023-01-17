Мир 17 января 2023, 14:23 Еврокомиссия захотела погрузить экономику России в долгосрочную рецессию Глава ЕК фон дер Ляйен: санкции погрузят экономику России в рецессию на десятилетия РИА «Новости»

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Масштабные санкции Европейского союза погрузят российскую экономику в мощную рецессию, которая растянется на несколько десятилетий. С таким прогнозом на форуме в Давосе выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, написал ТАСС.

«Против России мы вводим сильнейшие санкции, которые погрузят ее экономику на десятилетия в сильную рецессию. Российская производственная индустрия лишится критически важных и современных технологий», — заявила она.

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Всемирный Давоский экономический форум проходит с 17 по 20 февраля. Российские и китайские представители бизнеса отказались его посещать.

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Обычно на форуме обсуждаются экономические вопросы, но в 2023 года в повестку вошла тема создания военной коалиции для передачи Украине тяжелого вооружения, в том числе танков.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что военная повестка в Давосе является позорищем для всех участников форума.

Ранее пользователи соцсети Twitter жестко раскритиковали фон дер Ляйен за слова о том, что главной для ЕС остается тема Украины.