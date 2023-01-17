Деньги 17 января 2023, 18:03 Путин призвал объективно отнестись к оценке развития экономики России в 2023 году Президент Путин призвал не завышать и не занижать оценку развития экономики в 2023 году РИА «Новости»

Читать 360tv в

При оценке перспектив развития отечественной экономики в 2023 году не стоит занижать или завышать ее. Об этом на совещании заявил президент России Владимир Путин.

«Важно не преувеличивать и не преуменьшать, не завышать и не занижать в оценках экономики. Важно посчитать все реально», — сказал он.

Реклама

Глава государства подчеркнул, что объективная оценка всех происходящих событий является очень важной.

Реклама

«Прошлый год для России получился очень сложным, но нам удалось успешно преодолеть все риски в экономике. Также мы примерно понимаем, что нас ждет в 2023 году», — добавил президент.

Путин отметил, что часть экономических рисков оказалась для страны достаточно неожиданной.

Ранее российский лидер заявил, что в конце 2022 года в отечественной экономике появилась тенденция к росту. Он призвал правительство принять все необходимые меры, чтобы закрепить ее.

По словам Путина, фактическая реальная динамика роста экономика превзошла экспертные прогнозы.