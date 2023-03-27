Мир 27 марта 2023, 15:43 Дискриминация или продуманная капитуляция? Руководство УПЦ проиграло в юридическом поле Историк церкви Бычков заявил, что УПЦ за год не оформила договор об аренде лавры Викимедиа

Читать 360tv в

Монахов собираются выселить из Киево-Печерской лавры. Оказалось, священноначалие Украинской православной церкви за год не нашло время оформить необходимые документы для продления аренды. Зато успели без разрешения возвести постройки на территории историко-культурного заповедника.

Лавра провела последнюю службу

Действия украинских властей по отношению к Украинской православной церкви признали дискриминацией. Управление верховного комиссара ООН по правам человека обратило внимание на обыски СБУ в монастырях, образовательных организациях и других учреждениях УПЦ более чем в 10 регионах Украины.

Реклама

Кроме того, в Верховную раду внесли законопроект о полном запрете в стране деятельности Русской православной церкви. Ее общины хотят перевести в подчинение местной автокефальной православной церкви.

Тем временем в Киево-Печерской лавре состоялось, возможно, последнее богослужение. Одноименный Национальный историко-культурный заповедник направил монахам письмо, в котором сообщил о расторжении договора аренды и потребовал освободить все помещения к 29 марта.

Бог уйдет с Украины

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что сегодня украинцы живут в государстве, в котором все меняется в одно мгновенье. По его мнению, выселение монахов — вражда против Христа и Церкви, сообщил Союз православных журналистов.

Митрополит Банченский Лонгин во время воскресной проповеди 26 марта выразил надежду, что монахам все же не придется покидать обитель. Священник призвал верующих сохранять единство и отвечать на происходящее молитвой.

Архирей также напомнил, что если власти все же решатся выгнать монахов из Киево-Печерской лавры, то с Украины уйдет Бог. А без него не могут существовать ни государство, ни правительство.

Не стали оформлять документы

Историк церкви, доктор исторических наук Сергей Бычков напомнил «360», что Киево-Печерская лавра — историко-культурно заповедник, который принадлежит государству. УПЦ лишь арендатор.

«В прошлом году, 27 мая, в Киеве состоялся эпохальный собор Украинской православной церкви Московского патриархата. На нем было признано, что теперь УПЦ — самостоятельная юридическая единица, совершенно не зависящая от Москвы», — сказал Бычков.

Он уточнил, что договоры на аренду заключали не с УПЦ, а с УПЦ Московского патриархата, которая в прошлом мае прекратила свое существование как юридическое лицо. Однако Украинская православная церковь не позаботилась о новых документах.

Естественно было бы ожидать, что священноначалие УПЦ перерегистрируется в соответствующих государственных органах Украины и заключит новые договоры об аренде. Но этого не произошло. Сергей Бычков

Почти год управляющий делами Украинской православной церкви митрополит Антоний «не пошевелил даже пальцем», чтобы привести в порядок юридические отношения УПЦ и украинского государства.

«Более того, Киево-Печерская лавра — исторический, культурный и архитектурный памятник мирового масштаба. Однако выяснилось, что на территории нижней лавры наместник митрополит Павел построил здание, не согласовав это с государством», — рассказал Бычков.

Собеседник «360» провел аналогию с Троицко-Сергиевой лаврой, которая тоже памятник культуры мирового значения: вдруг наместник стал бы строить там какие-то здания, не согласовав их с государством и архнадзором. Это был бы скандал. Поэтому действия киевских властей юридически правомерны.

РИА «Новости»

«Совсем недавно проходил Синод Украинской православной церкви, на котором митрополит Антоний (Поканевич) будто проснулся и призвал всех священников (заметьте: священников, не епископов) пересмотреть свои договоры с государством», — напомнил историк.

Он пояснил, что всем, кто служит в храмах — памятниках архитектуры, необходимо обновить эти договоры. Тем не менее руководство УПЦ так и не сделало ничего для того, чтобы упрочить и узаконить свое положение в Киево-Печерской лавре.

Телеканал «360»

УПЦ теряет приходы

Бычков заметил, что претензии ООН, как и претензии УПЦ, с юридической точки зрения ничтожны. Плюс реноме конфессии за год сильно пошатнулось, особенно среди жителей регионов.

«Представьте себе: во время боевых действий гибнет украинский солдат. Его привозят в родной город или родное село, и перед родными встает вопрос: где отпевать? Они никогда не понесут его в тот храм, который считается принадлежностью Московского патриархата», — заявил историк.

По его словам, это лишь один из факторов, которые играют против УПЦ. Едва ли более чем из 12 тысяч ее приходов, которые существовали еще в декабре прошлого года, на Украине осталось свыше полутора тысяч.

Облавы на неугодных священников

Учитывая падение популярности УПЦ на Украине, действия ее руководства похожи на заранее продуманную капитуляцию. Разумеется, власти пользуются этим и стараются окончательно изгнать неугодных верующих из страны.

Служба безопасности Украины регулярно публикует отчеты об обысках в храмах и арестах священнослужителей, которых обвиняют в сепаратизме, государственной измене, разжигании межрелигиозной вражды и даже в наводке российских ракет.

Telegram

Настоятеля храма Кресто-Воздвиженского кафедрального собора в Ужгороде задержали по доносу: он неоднократно критиковал решение на государственном уровне праздновать Рождество 25 января. Хотя это логичная позиция для любого православного верующего, СБУ арестовала священника.

Глава Черкасской епархии УПЦ подпал под следствие за размещения материалов с сайтов Patriarchia.ru и Pravmir.ru. Настоятеля храма в Шосткинском районе Сумской области вовсе записали в шпионы ФСБ: якобы протоиерей собирал данные о базировании и складах ВСУ в регионе.

Участие в референдуме о присоединении к России стоило настоятелю прихода УПЦ Донецкой области семи лет свободы. Во многих храмах Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской и Ровенской областях СБУ проводила масштабные обыски.