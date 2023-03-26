Мир 26 марта 2023, 18:55 Тысячи верующих пришли в Киево-Печерскую лавру на, возможно, последнее богослужение УПЦ: тысячи людей пришли в Киево-Печерскую лавру на богослужение 26 марта

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Тысячи верующих пришли в Киево-Печерскую лавру на богослужение и молитву за разрешение продолжить службы. Митрополит Киевский и вся Украины Онуфрий попросил собравшихся «молиться за братию», чтобы они и дальше могли совершать богослужения и возносить молитвы. Кадры появились в Telegram-канале УПЦ.

Онуфрий отметил, что сегодня в обители прозвучала «сильная молитва».

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Сегодняшняя воскресная служба, возможно, последняя в лавре. Украинские власти потребовали от монахов покинуть все помещения обители до 29 марта.

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда ранее указал на то, что украинский президент Владимир Зеленский оскорбляет миллионы верующих. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что «новый этап религиозной войны», которую затеял киевский режим, будет иметь трагические последствия.

Россия еще в январе просила собрать отдельное заседание Совбеза ООН по теме преследования инакомыслящих на Украине.