Мир 26 марта 2023, 20:42 ООН признала действия Украины в отношении УПЦ «дискриминирующими» Управление ООН по правам человека опубликовало доклад о дискриминации УПЦ властями Украины РИА «Новости»

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Управление верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о дискриминации Украинской православной церкви (УПЦ) со стороны киевских властей. Об этом сообщил «Союз православных журналистов».

Доклад о свободе религии на Украине за период с 1 августа 2022 по 31 января 2023 года опубликовали 24 марта 2023 года. В одном из разделов говорится о дискриминации в отношении УПЦ. Речь в документе идет о законопроектах, дискриминирующих УПЦ, а также об обеспокоенности действиями СБУ в отношении канонической церкви.

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СБУ провела обыски в монастырях и других заведениях УПЦ по всей стране, священников допрашивали с применением полиграфа.

В ООН напомнили, что для всех обвиняемых по делу УПЦ должны быть обеспечены права на справедливое судебное разбирательство.

Тысячи верующих пришли в воскресенье в Киево-Печерскую лавру на богослужение и молитву за разрешение продолжить службы. Эта воскресная служба, возможно, последняя в лавре. Украинские власти потребовали от монахов покинуть все помещения обители до 29 марта, либо перейти в раскольническую ПЦР.