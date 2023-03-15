Мир 15 марта 2023, 00:53 Монахам Киево-Печерской Лавры предложили перейти в раскольническую ПЦУ Минкульт Украины предложил монахам Киево-Печерской Лавры стать раскольниками Pxhere

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Монахи канонической Украинской православной церкви (УПЦ) могут остаться в Киево-Печерской Лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Такое заявление сделал министр культуры страны Александр Ткаченко в эфире телемарафона. Его слова привело РИА «Новости».

Как отметил Ткаченко, «никто не ставит вопрос о выселении монахов». Он объяснил, что разговор идет о возвращении имущества, принадлежащего государству.

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«Если кто и должен выезжать, то это те руководители, которые вели незаконную застройку на территории ЮНЕСКО на протяжении многих лет», — сказал украинский министр культуры.К ним Ткаченко отнес митрополитов Павла, Антония, синодальное управление, а также администрацию УПЦ. Как отметил украинский министр, уже потом можно говорить обо всех остальных.

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По его словам, если имущество монастыря передадут государству, то у монахов всегда есть выбор. Как заявил Ткаченко, «специалисты и правоохранители простимулируют такое их решение».

Киево-Печерская лавра и расположенный на ее территории монастырь стали местом противостояния священников УПЦ и властей Украины. Серьезное давление на Украинскую православную церковь началось осенью прошлого года, но истоки этой борьбы кроются в прошлом.