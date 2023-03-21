Эксклюзив 21 марта 2023, 13:12 Последние времена на Украине. Черти обложили Киево-Печерскую лавру Писатель Беседин: для каждого русского человека Киево-Печерская лавра — место силы Ленточное ограждение у Киево-Печерской лавры / РИА «Новости»

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С 21 марта в Киево-Печерской лавре заблокировали доступ к мощам святых в Ближних и Дальних пещерах, сообщил митрополит Климент. Власти обязали монахов канонической Украинской православной церкви покинуть обитель до 29-го числа. Однако если они решатся перейти в раскольническую ПЦУ, то можно будет остаться. Почему под удар киевского режима попала именно лавра и как на такое нужно реагировать — в колонке писателя Платона Беседина для «360».

Далее — прямая речь.

Немногие, совсем немногие знают, с чего начинался Евромайдан, что предшествовало ему. Между тем накануне его появился весьма любопытный документ — обращение церковных организаций с просьбой/требованием не мешать Украине следовать в Европу. Подписали тот документ и православные, и католики, и баптисты, и евангелисты. Много кто подписал.

Но вот что любопытно: прямо под подписью раскольника Филарета, организовавшего УПЦ Киевского патриархата, отобравшего приходы и храмы, стояла подпись Владимира (Сабодана) — митрополита УПЦ Московского патриархата. Представляете сюжет?

На Владимира злословить не стоит. Он был уже тяжело болен. И ему, скажем так, помогли это сделать. Схиархимандрит Зосима, основатель Успенской Николо-Васильевской обители, обстреливаемой ныне нацистами, назвал это отходом от веры.

Киево-Печерская Лавра в Киеве / РИА «Новости»

Так что мы в реальности наблюдали тогда? А мы видели, как, начиная с конца 80-х, на территории современной Украины формировался антироссийский плацдарм. Делалось это через различные религиозные организации. — планомерно, жестко и агрессивно.

Все логично: ведь любой народ, как и любое государство в государстве, определяется языком и верой. Потому расправлялись украинские вассалы и их западные феодалы с русским языком и каноническим православием.

Охота велась и ведется насколько бессмысленная, настолько и беспощадная. Из последнего — к примеру, за решетку бросили таких людей, как литераторы Ян Таксюр и Дмитрий Скворцов. Это произошло относительно недавно. Их арестовали и отправили в заключение лишь за то, что не захотели отречься от православной веры. Воистину последние времена!

В лавре / РИА «Новости»

И неудивительно, что под основной удар попала Киево-Печерская лавра. Это место не просто знаковое, но сакральное и святое. Живя в Киеве, я много раз — практически каждое воскресенье — приходил туда, чтобы поклониться мощам святых. И они всегда помогали.

Для каждого русского человека Киево-Печерская лавра — место силы, место, за которое нужно биться. И очень грустно видеть, как сегодня монахов Лавры, священников гонят оттуда вон.

Как результат — литературу раздаривают прихожанам. Доступ к мощам святых перекрывают. Монахи и священники вынуждены произносить странные речи о том, что не выступают против нынешней украинской власти. Выглядит это действительно неприятно, местами даже отвратительно. Когда священники стоят и ждут появления Зеленского, а после рассказывают, как они чтут официальный Киев и помогают ВСУ. Неудивительно, что такое поведение православной братии вызывает отторжение и критику.

Однако порицать легко. На крест, или в огонь, или на съедение ко львам идти сложнее, как то было раньше — не каждый из хулителей и порицателей сможет. Далеко не каждый. Так было раньше — какова сегодня чистота истинной веры?

Я не готов поддержать тех, кто критикует лаврских монахов, говоря, что так за православие не стоят. Ведь, с одной стороны, да, так не стоят, и мы знаем подвиги истинных мучеников за православную веру. С другой — разве мы сами боремся за сохранение лавры, даем ли отпор ее осквернению и захвату в полной мере?

Использовали ли мы для того все возможные механизмы и инструменты? Или просто молча наблюдаем за тем, как черти лезут из всех европейских щелей, чтобы осквернить святыню?

Наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) заявил, что православная братия не уйдет из лавры, и призвал верующих приходить на защиту обители. Выходить нужно, на самом деле, не только в Киеве, на Украине, но и на всех православных землях.

Эта сатанинская история с изгнанием монахов из лавры в угоду политике еще будет иметь продолжение — я обязательно напишу об этом. Но уже сегодня надо понимать, что защитить это святое место — наш общий, народный и государственный, долг. И наше спасение!