Массовая давка в Сеуле: советы, как действовать в толпе | 360°

Мир 30 октября 2022, 15:36 Давка в Сеуле унесла жизни более 150 человек. Риск оказаться в толпе есть у каждого Специалист по безопасности Макеев назвал правила поведения в толпе после давки в Сеуле Twitter

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Известный ночными клубами, бутиками и ресторанами район Итхэвон в центре Сеула стал местом гибели как минимум 153 человек. Более 80 получили ранения в огромной давке. Толпа вошла в небольшой переулок шириной всего четыре метра, соединяющий ресторанный район с главной улицей. Среди погибших оказались четыре россиянки. О том, как действовать правильно в толпе, чтобы выйти в безопасное место, «360» рассказал специалист по безопасности Михаил Макеев.

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Смертельный переулок

Давка в толпе возникла около 22:00 (16:20 по московскому времени) 29 октября. В районе Итхэвон собрались молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Все они пришли на первое за три года празднование Хэллоуина после отмены пандемийных ограничений.

Переулок, где произошли основные события, наклонный и узкий. Кроме того, владельцы магазинов заняли часть тротуара, выставив столики со своей продукцией. Это единственный проход на главную улицу района, где расположены ночные клубы.

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По данным телеканала YTN, толпа впала в ажиотаж из-за слуха, что в одном из заведений на главной улице находится знаменитость. Собравшиеся бросились в переулок, чтобы стать первыми. В результате на небольшой площади оказалось огромное число людей.

В спасательных службах заявили, что большая часть пострадавших жаловалась на проблемы с дыханием. Люди в толпе буквально задавили друг друга. Очевидцы пояснили, что давка началась почти сразу, когда несколько человек упали из-за напора толпы, уронив стоящих перед собой. В результате они не могли пошевелиться и потеряли возможность дышать.

«Толпа продолжала напирать, в результате стоящие передо мной начали падать на других, как домино. Я думал, что меня тоже раздавит, потому что напор людей не спадал», — заявил один из участников событий в беседе с агентством Yonhap.

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По данным спасателей, 97 из 153 погибших — женщины, которые не смогли выбраться из толпы.

Выжившие в давке заявили, что владельцы баров и магазинов из переулка не давали людям войти, чтобы укрыться, объясняя это окончанием рабочего времени.

Живущая в Сеуле россиянка в беседе с «Газетой.ru» заявила, что сейчас рассматривают три версии случившегося: чересчур большое количество людей, раздача наркотиков в толпе, что привело к давке, и слух о появлении ведущего популярного телевизионного шоу, которого захотели увидеть все.

В социальных сетях появились кадры с места событий. Некоторые заведения даже не выключили музыку, когда спасатели проводили реанимационные действия, чтобы спасти пострадавших.

По данным спасателей, среди погибших 22 иностранца, среди которых граждане Китая, Ирана, США, Франции, Австралии, Вьетнама, Узбекистана, Норвегии, Казахстана, Шри-Ланки, Таиланда и Австрии. Личность еще одного погибшего пока не установили.

Пресс-секретарь посольства России в Республике Корея Ольга Глотова в беседе с «360» заявила, что среди погибших четыре россиянки.

«Изначально сообщали о трех погибших. Сейчас обнаружили четвертую. Еще одна девушка находится в больнице. Ей оказывают медицинскую помощь. Про ее состояние ничего не известно, полиция туда никого не пускает», — рассказала представитель дипмиссии.

Она добавила, что это не окончательные данные, потому что есть информация о пропавших без вести россиянах. Полиция устанавливает, где они находятся.

Недельный траур

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель выступил с видеообращением к нации и объявил национальный траур до воскресенья. Он приказал приспустить флаги по всей стране.

«Как у президента, который отвечает за жизнь и безопасность людей, у меня тяжело на сердце, и я изо всех сил пытаюсь справиться со своим горем», — заявил глава государства.

Он подчеркнул, что правительство возьмет ситуацию под контроль и выяснит причины случившегося.

Премьер-министр Хан Дак Су позже сообщил журналистам, что в центре Сеула установят траурный алтарь, чтобы люди могли почтить память жертв.

Семьи погибших и пострадавших получат финансовую помощь. Правительство перевело все экстренные службы на усиленный режим работы.

«Самое главное — установить причину давки и предотвратить подобные ситуации впредь», — добавил глава кабмина.

Полиция вместе с другими ведомствами начала проверку организации всех будущих мероприятий в стране.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму главе Республики Корея с соболезнованиями и словами поддержки семьям погибших и пострадавших.

«Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью большого количества людей в результате столь трагического происшествия в Сеуле. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — отметил российский лидер.

Попасть в толпу и выжить

Риск оказаться в давке есть на всех массовых мероприятиях, и недооценивать опасность толпы не стоит. Об этом «360» напомнил эксперт по безопасности Михаил Макеев. В Сеуле, по его словам, собравшиеся могли поддаться стадному инстинкту из-за сообщения о знаменитости. Все переросло в панику, когда у людей включился инстинкт самосохранения и многие захотели выйти из толпы, которая их окружила.

«В этой ситуации нельзя терять самообладание. Не нужно идти против толпы. Достаточно сделать глубокий вдох, сжать кисти в замок и расставить локти в стороны, чтобы обеспечить себе возможность нормально дышать», — дал совет Макеев.

Ни в коем случае не стоит подниматься на цыпочки, чтобы посмотреть на размеры толпы. Со сжатыми перед собой руками необходимо по ходу движения, по диагонали, продвигаться к стенам, дверным проемам, эвакуационным выходам — местам, где есть свободное пространство.

«Обязательно избавиться от шарфов и других вещей, за которые могут зацепиться окружающие. Рюкзак и сумку лучше перевесить вперед. Ребенка нужно посадить на шею. Если в толпе оказалась пара, то мужчине стоит выставить женщину вперед, а не тащить за собой за руку, так как толпа ее отсечет», — добавил специалист.

Если толпа настроена агрессивно, то лучше не ловить взгляды людей, а, смотря под ноги, продвигаться к безопасным объектам. Важно избегать людей крупного телосложения, столбов, колонн, узких проемов.

Если человек упал в толпе, то лучше свернуться в клубок, а руками обхватить затылок. При подъеме опираться на руки нельзя — пальцы могут отдавить и даже сломать. Встать нужно рывком корпуса с опорой на колени. После чего продвигаться к безопасному месту.