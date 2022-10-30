Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей в давке в Сеуле | 360°

30 октября 2022, 12:59
Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей в давке в Сеуле
Президент Путин выразил соболезнования президенту Кореи после гибели людей в Сеуле
Президент России Владимир Путин принес соболезнования лидеру Южной Кореи Юн Сок Елю в связи с гибелью людей в массовой давке в Сеуле. Правительственную телеграмму опубликовали на сайте Кремля.
«Уважаемый господин президент! Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью большого количества людей в результате столь трагического происшествия в Сеуле», — сказано в документе.
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Российский лидер обратился к корейскому коллеге с просьбой передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
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Пресс-секретарь посольства России в Республике Корея, третий секретарь Ольга Глотова сообщила «360», что пострадавшая в давке в Сеуле россиянка находится в больнице, ей оказали всю необходимую медицинскую помощь.
Всего в прогулочном районе Итхэвон собрались свыше 100 тысяч человек, чтобы отметить Хэллоуин. Президент Южной Кореи после этой трагедии взял на контроль ход расследования, написали «Невские новости».
Южная Корея
Владимир Путин
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